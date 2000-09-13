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Раздел: Общество  
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Киевлян предупредили о резком похолодании

Киевлян предупредили о резком похолоданииПока что будет тепло.

В Киеве в воскресенье, 23 сентября, произойдет существенное снижение температуры. Однако до этого дня всю неделю в столице продержится теплая и сухая погода, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

Как написала на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко, в среду, 19 сентября, ожидается до 23 градусов тепла.

"В воскресенье в Киеве будет резкая смена погоды: дожди и существенное похолодание. А до этого в столице сухо и тепло, завтра (19 сентября. - Ред.) - +23 градуса, а потом и до +26 и 27 доберемся", - пояснила синоптик.

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Также Диденко предупредила о густых туманах, которые будут появляться по утрам.
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 Теги: Киев, погода

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Сегодня, 15:09 » Автор: Анна Мартынова
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