Раздел: Общество
Киевлян предупредили о резком похолодании
Пока что будет тепло.
В Киеве в воскресенье, 23 сентября, произойдет существенное снижение температуры. Однако до этого дня всю неделю в столице продержится теплая и сухая погода, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Как написала на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко, в среду, 19 сентября, ожидается до 23 градусов тепла.
"В воскресенье в Киеве будет резкая смена погоды: дожди и существенное похолодание. А до этого в столице сухо и тепло, завтра (19 сентября. - Ред.) - +23 градуса, а потом и до +26 и 27 доберемся", - пояснила синоптик.
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Также Диденко предупредила о густых туманах, которые будут появляться по утрам.
В Киеве в воскресенье, 23 сентября, произойдет существенное снижение температуры. Однако до этого дня всю неделю в столице продержится теплая и сухая погода, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Как написала на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко, в среду, 19 сентября, ожидается до 23 градусов тепла.
"В воскресенье в Киеве будет резкая смена погоды: дожди и существенное похолодание. А до этого в столице сухо и тепло, завтра (19 сентября. - Ред.) - +23 градуса, а потом и до +26 и 27 доберемся", - пояснила синоптик.
Читайте также: Кличко рассказал, как обстоят дела с очередями в детсадах
Также Диденко предупредила о густых туманах, которые будут появляться по утрам.
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