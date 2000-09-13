Раздел: Общество
В Киеве пройдет ежегодный Белый бал
Он пройдет в парке Шевченко.
12 октября в Парке Тараса Шевченко состоится ежегодный Белый бал - White Design Promenade. Люди в белом соберутся у фонтана, чтобы насладиться вечерним заходом солнца, танцевальными ритмами и поучаствовать в аукционе, передает Хроника.инфо со ссылкой на kievvlast.com.ua.
“12 октября в Парке Тараса Шевченко состоится ежегодный Белый бал - White Design Promenade при поддержке КГГА и посольства Испании. Мероприятие, которое откроет свои двери для творческого и бизнес сообщества, представителей истеблишмента и общественности. Организатор события - компания Seven IDMG”, - говорится в сообщении.
Также отмечается, что White Design Promenade - это возможность найти новые контакты и создать новые проекты. Платформа для показа креативных замыслов, работ и продукции.
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“Это встреча для добрых дел. За бокалом шампанского состоится знакомство, обмен идеями и мнениями, родятся новые инициативы и неожиданные проекты. Люди в белом соберутся в 18:30 у фонтана, чтобы насладиться изысканностью и элегантностью, вечерним заходом солнца, потрясающими танцевальными ритмами, интересной программой и общением. Во время вечера состоится тихий благотворительный аукцион”, - отметили организаторы.
12 октября в Парке Тараса Шевченко состоится ежегодный Белый бал - White Design Promenade. Люди в белом соберутся у фонтана, чтобы насладиться вечерним заходом солнца, танцевальными ритмами и поучаствовать в аукционе, передает Хроника.инфо со ссылкой на kievvlast.com.ua.
“12 октября в Парке Тараса Шевченко состоится ежегодный Белый бал - White Design Promenade при поддержке КГГА и посольства Испании. Мероприятие, которое откроет свои двери для творческого и бизнес сообщества, представителей истеблишмента и общественности. Организатор события - компания Seven IDMG”, - говорится в сообщении.
Также отмечается, что White Design Promenade - это возможность найти новые контакты и создать новые проекты. Платформа для показа креативных замыслов, работ и продукции.
Читайте также: Ежегодный «потоп» в Киеве высмеяли в фотожабах
“Это встреча для добрых дел. За бокалом шампанского состоится знакомство, обмен идеями и мнениями, родятся новые инициативы и неожиданные проекты. Люди в белом соберутся в 18:30 у фонтана, чтобы насладиться изысканностью и элегантностью, вечерним заходом солнца, потрясающими танцевальными ритмами, интересной программой и общением. Во время вечера состоится тихий благотворительный аукцион”, - отметили организаторы.
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