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Раздел: Общество  
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В Киеве пройдет ежегодный Белый бал

В Киеве пройдет ежегодный Белый балОн пройдет в парке Шевченко.

12 октября в Парке Тараса Шевченко состоится ежегодный Белый бал - White Design Promenade. Люди в белом соберутся у фонтана, чтобы насладиться вечерним заходом солнца, танцевальными ритмами и поучаствовать в аукционе, передает Хроника.инфо со ссылкой на kievvlast.com.ua.

“12 октября в Парке Тараса Шевченко состоится ежегодный Белый бал - White Design Promenade при поддержке КГГА и посольства Испании. Мероприятие, которое откроет свои двери для творческого и бизнес сообщества, представителей истеблишмента и общественности. Организатор события - компания Seven IDMG”, - говорится в сообщении.

Также отмечается, что White Design Promenade - это возможность найти новые контакты и создать новые проекты. Платформа для показа креативных замыслов, работ и продукции.

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“Это встреча для добрых дел. За бокалом шампанского состоится знакомство, обмен идеями и мнениями, родятся новые инициативы и неожиданные проекты. Люди в белом соберутся в 18:30 у фонтана, чтобы насладиться изысканностью и элегантностью, вечерним заходом солнца, потрясающими танцевальными ритмами, интересной программой и общением. Во время вечера состоится тихий благотворительный аукцион”, - отметили организаторы.


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 Теги: Киев, бал

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Сегодня, 16:35 » Автор: Анна Мартынова
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