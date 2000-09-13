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Раздел: Общество  
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В киевском метро были замечены люди в белых халатах

В киевском метро были замечены люди в белых халатахНеобычные пассажиры могли принимать участие в акции.

Сегодня, 18 сентября, в киевском метрополитене были замечены пассажиры, которые решили проехаться в белых банных халатах и домашних тапках. Соответствующие фото были опубликованы в соцсети Facebook.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.

Так, на одной из станций видели мужчину, который преспокойно стоял в метро и читал свою газету. На плече у него висело полотенце. А вот девушка, которая также попала в кадры любопытных граждан, сидела с тюрбаном из полотенца на голове и чашкой в руке.

Пользователи соцсети в комментариях под одним из постов Наталии Шевчук отметили, что сегодня под зданием Киевской городской государственной администрации проходила акция протеста по поводу горячей воды, которую до сих пор не включили во многих районах столицы. Люди предположили, что необычные пассажиры могли принимать участие в акции.

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"У людей дома по полгода горячей воды нет, приходится в мэрию ездить, чтобы помыться", - прокомментировал один из пользователей.

В киевском метро были замечены люди в белых халатах
В киевском метро были замечены люди в белых халатах
В киевском метро были замечены люди в белых халатах
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 Теги: метро, халат

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Сегодня, 23:08 » Автор: Едгар Букмирза
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