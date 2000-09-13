Раздел: Общество
На нескольких улицах Киева отключат воду
Нужно запастись водой.
Для более надежного функционирования систем водообеспечения «Киевводоканал» проводит на сетях плановые ремонты, передает Хроника.инфо со ссылкой на golos.ua.
На этот раз они пройдут 20 сентября в двух столичных районах, где по некоторым адресам отключат воду (с 8.00 до 21.00):
- в Святошинском -- по улицам Семьи Соснины, 12,14, 14а, 16,18/1, Кучера, 2, 2а;
-- в Соломенском-- по улицам Полевая, 67, 71, Татьяны Яблонской, 1а.
Чтобы преодолеть временные неудобства, жителям указанных домов рекомендуют заранее запастись водой.
В то же время аварийная служба «Киевводоканала» сообщила, что к вечеру в понедельник, 17 сентября, рабочие бригады приступили к локализации повреждения на водопроводе, поэтому воды (ориентировочно сутки) не будет в кранах по таким адресам: проспект Победы, 60, улицы Семьи Идзиковских, 2, Донецкая, 3,5, 7.
А из-за повреждения железобетонного коллектора на пересечении улиц В. Гетьмана и Выборгской просела почва и образовался провал (около четырех метров) на дороге. Место это оградили и установили дорожные знаки, а движение транспорта ограничили во второй полосе на участке между Индустриальным мостом и Шулявским путепроводом.
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В «Киевводоканале» напомнили, что получить информацию об аварийных ситуациях можно, позвонив по телефонам 15−81 и (044) 200−73−01.
Для более надежного функционирования систем водообеспечения «Киевводоканал» проводит на сетях плановые ремонты, передает Хроника.инфо со ссылкой на golos.ua.
На этот раз они пройдут 20 сентября в двух столичных районах, где по некоторым адресам отключат воду (с 8.00 до 21.00):
- в Святошинском -- по улицам Семьи Соснины, 12,14, 14а, 16,18/1, Кучера, 2, 2а;
-- в Соломенском-- по улицам Полевая, 67, 71, Татьяны Яблонской, 1а.
Чтобы преодолеть временные неудобства, жителям указанных домов рекомендуют заранее запастись водой.
В то же время аварийная служба «Киевводоканала» сообщила, что к вечеру в понедельник, 17 сентября, рабочие бригады приступили к локализации повреждения на водопроводе, поэтому воды (ориентировочно сутки) не будет в кранах по таким адресам: проспект Победы, 60, улицы Семьи Идзиковских, 2, Донецкая, 3,5, 7.
А из-за повреждения железобетонного коллектора на пересечении улиц В. Гетьмана и Выборгской просела почва и образовался провал (около четырех метров) на дороге. Место это оградили и установили дорожные знаки, а движение транспорта ограничили во второй полосе на участке между Индустриальным мостом и Шулявским путепроводом.
Читайте также: На киевском вокзале пропал без вести мужчина
В «Киевводоканале» напомнили, что получить информацию об аварийных ситуациях можно, позвонив по телефонам 15−81 и (044) 200−73−01.
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