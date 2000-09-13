Раздел: Общество
Киевлян обещают штрафовать за сжигание листьев
Сжигание листьев в Киеве запрещена.
Вместе с дымом в воздух высвобождаются пестициды и радионуклиды, накопленные растениями в течение года, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.
Власти Киева предостерегают от сжигания мусора и листьев и предупреждают о штрафах. Как сообщает столичное управление экологии и природных ресурсов, размер штрафа составляет от 340 до 1360 грн.
Согласно сообщению, при сгорании одной тонны растительных остатков в воздух высвобождается около 9 кг микрочастиц дыма.
Вместе с дымом в воздух высвобождаются пестициды и радионуклиды, накопленные растениями в течение года. Нередко вместе с листьями горит мусор, что вызывает еще более мощное загрязнение атмосферного воздуха, отмечают в управлении.
«Призываем киевлян и соответствующие службы предотвращать сжигание листьев не только в парках и скверах, но и на придомовых территориях, поскольку в тлеющих без доступа кислорода листьях выделяется бензопирен, который может вызвать у человека раковые заболевания», – сказал руководитель Управления экологии и природных ресурсов Андрей Малеваный.
Кроме того, сжигание растительных остатков составляет существенную угрозу природе: с листьями сгорают полезные насекомые, разрушается почвенный покров, происходит обеднение почвы, уничтожаются семена и корни травянистых растений, повреждаются нижние части деревьев и кустов и верхние части их корней; в 2-4 раза возрастает промерзание грунта.
Читайте также: В Днепре ребенок выпал из окна школы
Сжигание листьев в Киеве запрещено Правилами благоустройства города.
Вместе с дымом в воздух высвобождаются пестициды и радионуклиды, накопленные растениями в течение года, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.
Власти Киева предостерегают от сжигания мусора и листьев и предупреждают о штрафах. Как сообщает столичное управление экологии и природных ресурсов, размер штрафа составляет от 340 до 1360 грн.
Согласно сообщению, при сгорании одной тонны растительных остатков в воздух высвобождается около 9 кг микрочастиц дыма.
Вместе с дымом в воздух высвобождаются пестициды и радионуклиды, накопленные растениями в течение года. Нередко вместе с листьями горит мусор, что вызывает еще более мощное загрязнение атмосферного воздуха, отмечают в управлении.
«Призываем киевлян и соответствующие службы предотвращать сжигание листьев не только в парках и скверах, но и на придомовых территориях, поскольку в тлеющих без доступа кислорода листьях выделяется бензопирен, который может вызвать у человека раковые заболевания», – сказал руководитель Управления экологии и природных ресурсов Андрей Малеваный.
Кроме того, сжигание растительных остатков составляет существенную угрозу природе: с листьями сгорают полезные насекомые, разрушается почвенный покров, происходит обеднение почвы, уничтожаются семена и корни травянистых растений, повреждаются нижние части деревьев и кустов и верхние части их корней; в 2-4 раза возрастает промерзание грунта.
Читайте также: В Днепре ребенок выпал из окна школы
Сжигание листьев в Киеве запрещено Правилами благоустройства города.
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