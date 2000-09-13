Раздел: Общество
У Кличко спрогнозировали дату начала отопительного сезона
Также появится горячая вода.
Отопительный сезон в Киеве может начаться уже в первых числах октября, передает Хроника.инфо со ссылкой на Город Киев.
Об этом рассказал заместитель главы КГГА Николай Поворозник.
По словам Поворозника, в первую очередь тепло будет подано объектам социальной сферы.
«Уже с 1 октября при низких температурах может начаться отопительный сезон в детских садиках, школах, роддомах, медучреждениях», - сказал Поворозник.
Замглавы КГГА также подчеркнул, что до конца сентября киевлянам должны возобновить подачу горячего водоснабжения.
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«Сейчас мы ожидаем от Министерства финансов распределения тех 730 млн грн долга за газ, которые задолжало государство», - прокомментировал он.
Отопительный сезон в Киеве может начаться уже в первых числах октября, передает Хроника.инфо со ссылкой на Город Киев.
Об этом рассказал заместитель главы КГГА Николай Поворозник.
По словам Поворозника, в первую очередь тепло будет подано объектам социальной сферы.
«Уже с 1 октября при низких температурах может начаться отопительный сезон в детских садиках, школах, роддомах, медучреждениях», - сказал Поворозник.
Замглавы КГГА также подчеркнул, что до конца сентября киевлянам должны возобновить подачу горячего водоснабжения.
Читайте также: Киев выделит деньги на камеры видеонаблюдения в метро
«Сейчас мы ожидаем от Министерства финансов распределения тех 730 млн грн долга за газ, которые задолжало государство», - прокомментировал он.
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