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Раздел: Общество  
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У Кличко спрогнозировали дату начала отопительного сезона

У Кличко спрогнозировали дату начала отопительного сезонаТакже появится горячая вода.

Отопительный сезон в Киеве может начаться уже в первых числах октября, передает Хроника.инфо со ссылкой на Город Киев.

Об этом рассказал заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

По словам Поворозника, в первую очередь тепло будет подано объектам социальной сферы.

«Уже с 1 октября при низких температурах может начаться отопительный сезон в детских садиках, школах, роддомах, медучреждениях», - сказал Поворозник.

Замглавы КГГА также подчеркнул, что до конца сентября киевлянам должны возобновить подачу горячего водоснабжения.

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«Сейчас мы ожидаем от Министерства финансов распределения тех 730 млн грн долга за газ, которые задолжало государство», - прокомментировал он.

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 Теги: Киев, отопительный сезон

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Сегодня, 13:37 » Автор: Анна Мартынова
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