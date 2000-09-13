В Киеве до конца октября частично ограничат движение на Северном мосту

Нужно заранее планировать маршрут.



В Киеве, с 20 сентября до 28 октября частично ограничат движение транспорта на Северном мосту в направлении Троещины, передает



«С 5:00 20 сентября до 28 октября в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия тротуара на Северном мосту через р. Днепр будет частично ограничено движение транспорта в первой полосе движения в направлении жилого массива Троещина», - говорится в сообщении.



Читайте также: В Киеве неизвестные испортили забор возле метро



Коммунальная корпорация «Киевавтодор» просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В Киеве, с 20 сентября до 28 октября частично ограничат движение транспорта на Северном мосту в направлении Троещины, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии «С 5:00 20 сентября до 28 октября в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия тротуара на Северном мосту через р. Днепр будет частично ограничено движение транспорта в первой полосе движения в направлении жилого массива Троещина», - говорится в сообщении.Коммунальная корпорация «Киевавтодор» просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.



