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Раздел: Общество  
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В Киеве до конца октября частично ограничат движение на Северном мосту

В Киеве до конца октября частично ограничат движение на Северном мосту Нужно заранее планировать маршрут.

В Киеве, с 20 сентября до 28 октября частично ограничат движение транспорта на Северном мосту в направлении Троещины, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

«С 5:00 20 сентября до 28 октября в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия тротуара на Северном мосту через р. Днепр будет частично ограничено движение транспорта в первой полосе движения в направлении жилого массива Троещина», - говорится в сообщении.

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Коммунальная корпорация «Киевавтодор» просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.
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 Теги: Киев, Северный мост

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Сегодня, 15:20 » Автор: Анна Мартынова
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