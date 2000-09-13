Раздел: Общество
В киевском метро установят почти 200 видеокамер
Аукцион на выполнение работ стартует 5 октября.
Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" объявило тендер на оборудование станций метро камерами видеонаблюдения. Внедрение системы видеонаблюдения предприятие оценило в 3 миллиона гривен.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на znaj.ua.
В сообщении на сайте публичных закупок ProZorro говорится, что 195 камер видеонаблюдения будут установлены на входах и выходах из станций метро в Киеве. Предполагается, что в зависимости от величины станции, на ней будет установлено одну или две видеокамеры. Власти отмечают, что видеонаблюдение необходимо, чтобы предотвратить угрозы для жизни киевлян.
Аукцион на выполнение работ стартует 5 октября, выполнить же работы нужно до 17 декабря 2018 года. На данный момент в Киеве уже работают более 7 тысяч видеокамер, они работают в местах наибольшего скопления народа.
Читайте также: В киевском метро увеличат количество банкоматов
Ранее сообщалось, что пока киевляне задыхаются в вагонах, а жетонные автоматы не работают, метрополитен закупил счетчики для денег за 1,2 миллиона гривен. Столичное коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" в августе этого года заключило договор с ООО "Гамма-Днепр" на поставку денежно-счетных машин. По результатам тендера, который проводился в системе ProZorro, стоимость покупки составила 1,2 миллиона гривен.
Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" объявило тендер на оборудование станций метро камерами видеонаблюдения. Внедрение системы видеонаблюдения предприятие оценило в 3 миллиона гривен.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на znaj.ua.
В сообщении на сайте публичных закупок ProZorro говорится, что 195 камер видеонаблюдения будут установлены на входах и выходах из станций метро в Киеве. Предполагается, что в зависимости от величины станции, на ней будет установлено одну или две видеокамеры. Власти отмечают, что видеонаблюдение необходимо, чтобы предотвратить угрозы для жизни киевлян.
Аукцион на выполнение работ стартует 5 октября, выполнить же работы нужно до 17 декабря 2018 года. На данный момент в Киеве уже работают более 7 тысяч видеокамер, они работают в местах наибольшего скопления народа.
Читайте также: В киевском метро увеличат количество банкоматов
Ранее сообщалось, что пока киевляне задыхаются в вагонах, а жетонные автоматы не работают, метрополитен закупил счетчики для денег за 1,2 миллиона гривен. Столичное коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" в августе этого года заключило договор с ООО "Гамма-Днепр" на поставку денежно-счетных машин. По результатам тендера, который проводился в системе ProZorro, стоимость покупки составила 1,2 миллиона гривен.
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