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Раздел: Общество  
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В Белой Церкви два дня не будет газа: названы адреса

В Белой Церкви два дня не будет газа: названы адресаБудут проводить ремонтные работы.

Из-за ремонтных работ на газопроводах в Белой Церкви с 20 по 21 сентября будет прекращено газоснабжение жилых домов, передает Хроника.инфо со ссылкой на mykyivregion.com.ua.

В частности, газоснабжения будет отсутствовать по следующим адресам:

пер. Академический №1 и 3,
ул. Академика Вула, № 4, 6, 8;
ул. Академика Крымского № 2, 4, 6, 8, 10;
ул. Академика Линника, № 3, 9, 15;
ул. Героев Чернобыля, №5, 8, 11;
пер. Институтский, № 1, 2, 3, 4;
пер. Студенческий №1, 2, 6, 7
пр. Князя Владимира, №11;
ул. Ставищанская, №128;
ул. Героев небесной Сотни, № 11;
ул. Гастелло;
ул. Пилипа Орлика;
ул. Дмитрия Яворницкого;
ул. Дружбы;
ул. Евгения Деслава;
ул. Залужский;
ул. Заричанская;
ул. Ивана Богуна;
ул. Ивана Гонты;
ул. Ивана Сирко;
ул. Игоря Сикорского;
ул. Кобзаря;
ул. К. Паустовского;
ул. Котляревского;
ул. Лесная;
ул. Маруси Чурай;
ул. М. Винграновского;
ул. Новосельская;
пер. Новосельский;
ул. 1-я Песчаная;
ул. 2-я Песчаная;
ул. Солнечная;
ул. Власа Самчука;
УЧГОСП;
ул. Южная.

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Как отметили в Киевоблгаз, пуск газа после проведения ремонтных работ будет выполняться поэтапно с учетом Правил безопасности систем газоснабжения.
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 Теги: белая церковь, газ

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Сегодня, 11:43 » Автор: Анна Мартынова
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