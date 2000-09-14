Раздел: Общество
В Белой Церкви два дня не будет газа: названы адреса
Будут проводить ремонтные работы.
Из-за ремонтных работ на газопроводах в Белой Церкви с 20 по 21 сентября будет прекращено газоснабжение жилых домов, передает Хроника.инфо со ссылкой на mykyivregion.com.ua.
В частности, газоснабжения будет отсутствовать по следующим адресам:
пер. Академический №1 и 3,
ул. Академика Вула, № 4, 6, 8;
ул. Академика Крымского № 2, 4, 6, 8, 10;
ул. Академика Линника, № 3, 9, 15;
ул. Героев Чернобыля, №5, 8, 11;
пер. Институтский, № 1, 2, 3, 4;
пер. Студенческий №1, 2, 6, 7
пр. Князя Владимира, №11;
ул. Ставищанская, №128;
ул. Героев небесной Сотни, № 11;
ул. Гастелло;
ул. Пилипа Орлика;
ул. Дмитрия Яворницкого;
ул. Дружбы;
ул. Евгения Деслава;
ул. Залужский;
ул. Заричанская;
ул. Ивана Богуна;
ул. Ивана Гонты;
ул. Ивана Сирко;
ул. Игоря Сикорского;
ул. Кобзаря;
ул. К. Паустовского;
ул. Котляревского;
ул. Лесная;
ул. Маруси Чурай;
ул. М. Винграновского;
ул. Новосельская;
пер. Новосельский;
ул. 1-я Песчаная;
ул. 2-я Песчаная;
ул. Солнечная;
ул. Власа Самчука;
УЧГОСП;
ул. Южная.
Читайте также: В Киеве на Позняках оригинально украсили детскую площадку
Как отметили в Киевоблгаз, пуск газа после проведения ремонтных работ будет выполняться поэтапно с учетом Правил безопасности систем газоснабжения.
Из-за ремонтных работ на газопроводах в Белой Церкви с 20 по 21 сентября будет прекращено газоснабжение жилых домов, передает Хроника.инфо со ссылкой на mykyivregion.com.ua.
В частности, газоснабжения будет отсутствовать по следующим адресам:
пер. Академический №1 и 3,
ул. Академика Вула, № 4, 6, 8;
ул. Академика Крымского № 2, 4, 6, 8, 10;
ул. Академика Линника, № 3, 9, 15;
ул. Героев Чернобыля, №5, 8, 11;
пер. Институтский, № 1, 2, 3, 4;
пер. Студенческий №1, 2, 6, 7
пр. Князя Владимира, №11;
ул. Ставищанская, №128;
ул. Героев небесной Сотни, № 11;
ул. Гастелло;
ул. Пилипа Орлика;
ул. Дмитрия Яворницкого;
ул. Дружбы;
ул. Евгения Деслава;
ул. Залужский;
ул. Заричанская;
ул. Ивана Богуна;
ул. Ивана Гонты;
ул. Ивана Сирко;
ул. Игоря Сикорского;
ул. Кобзаря;
ул. К. Паустовского;
ул. Котляревского;
ул. Лесная;
ул. Маруси Чурай;
ул. М. Винграновского;
ул. Новосельская;
пер. Новосельский;
ул. 1-я Песчаная;
ул. 2-я Песчаная;
ул. Солнечная;
ул. Власа Самчука;
УЧГОСП;
ул. Южная.
Читайте также: В Киеве на Позняках оригинально украсили детскую площадку
Как отметили в Киевоблгаз, пуск газа после проведения ремонтных работ будет выполняться поэтапно с учетом Правил безопасности систем газоснабжения.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
374
0
Также советуем посмотреть
- ВСУ должны быть готовы к силовому сценарию освобождения Донбасса, – Порошенко
- Российская Федерация угрожает всему миру
- Сеть насмешили российские военные, умудрившиеся утопить грузовик
- О реакции Шойгу на сбитый ИЛ-20
- «Мачо с мега-пушкой»: Путин насмешил фото с винтовкой
- Сирийское ПВО – лучшее в мире
- Черновецкий вернулся: киевлян насмешил гуляющий по улицам «космонавт»
- Чому гальмується створення національного суду
- За сутки на Донбассе ранен один военный
- Прикольные вещи от дизайнеров с богатой фантазией
- На позитиве: отличные анекдоты для хорошего вечера
- Объявления, способные вызвать искренний смех
- Россия может использовать оружие массового поражения: тревожный прогноз
- Художница забавно показала разницу между первым и вторым ребенком в семье
- Палестина может признать аннексию Крыма
- Забавные доказательства того, что отцы – настоящие супермены
- Прикольные поступки, на которые способны лишь взрослые «дети»
- Крымчанин насмешил нелепым способом защитить авто от угона
- Сеть в восторге от 85-летнего ирландца, заставившего «капитулировать» грабителей
- Оплата почасовая: соцсети потешаются над двойниками Путина
- Україна втрачає Азовське море
- «Поющие» пауки не на шутку перепугали британку
- В ближайшие дни ожидается повышение цен на электроэнергию
- Плохая компания: в России попугай сбежал из дома и "спутался" с голубями
- Скоріше Фінляндія стане Україною
- СБУ объявила в розыск «премьер-министра ЛНР»
- Україна і світ: що трапилось 18 вересня
- Министр образования и науки рассказала о новой форме обучения
- Отец прославил дочь на весь мир благодаря нелепому снимку
- Кремль продолжает наступать на те же грабли
Оставьте свой комментарий