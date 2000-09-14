В Белой Церкви два дня не будет газа: названы адреса

Будут проводить ремонтные работы.



Из-за ремонтных работ на газопроводах в Белой Церкви с 20 по 21 сентября будет прекращено газоснабжение жилых домов, передает



В частности, газоснабжения будет отсутствовать по следующим адресам:



пер. Академический №1 и 3,

ул. Академика Вула, № 4, 6, 8;

ул. Академика Крымского № 2, 4, 6, 8, 10;

ул. Академика Линника, № 3, 9, 15;

ул. Героев Чернобыля, №5, 8, 11;

пер. Институтский, № 1, 2, 3, 4;

пер. Студенческий №1, 2, 6, 7

пр. Князя Владимира, №11;

ул. Ставищанская, №128;

ул. Героев небесной Сотни, № 11;

ул. Гастелло;

ул. Пилипа Орлика;

ул. Дмитрия Яворницкого;

ул. Дружбы;

ул. Евгения Деслава;

ул. Залужский;

ул. Заричанская;

ул. Ивана Богуна;

ул. Ивана Гонты;

ул. Ивана Сирко;

ул. Игоря Сикорского;

ул. Кобзаря;

ул. К. Паустовского;

ул. Котляревского;

ул. Лесная;

ул. Маруси Чурай;

ул. М. Винграновского;

ул. Новосельская;

пер. Новосельский;

ул. 1-я Песчаная;

ул. 2-я Песчаная;

ул. Солнечная;

ул. Власа Самчука;

УЧГОСП;

ул. Южная.



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Как отметили в Киевоблгаз, пуск газа после проведения ремонтных работ будет выполняться поэтапно с учетом Правил безопасности систем газоснабжения. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Из-за ремонтных работ на газопроводах в Белой Церкви с 20 по 21 сентября будет прекращено газоснабжение жилых домов, передает Хроника.инфо со ссылкой на mykyivregion.com.ua В частности, газоснабжения будет отсутствовать по следующим адресам:пер. Академический №1 и 3,ул. Академика Вула, № 4, 6, 8;ул. Академика Крымского № 2, 4, 6, 8, 10;ул. Академика Линника, № 3, 9, 15;ул. Героев Чернобыля, №5, 8, 11;пер. Институтский, № 1, 2, 3, 4;пер. Студенческий №1, 2, 6, 7пр. Князя Владимира, №11;ул. Ставищанская, №128;ул. Героев небесной Сотни, № 11;ул. Гастелло;ул. Пилипа Орлика;ул. Дмитрия Яворницкого;ул. Дружбы;ул. Евгения Деслава;ул. Залужский;ул. Заричанская;ул. Ивана Богуна;ул. Ивана Гонты;ул. Ивана Сирко;ул. Игоря Сикорского;ул. Кобзаря;ул. К. Паустовского;ул. Котляревского;ул. Лесная;ул. Маруси Чурай;ул. М. Винграновского;ул. Новосельская;пер. Новосельский;ул. 1-я Песчаная;ул. 2-я Песчаная;ул. Солнечная;ул. Власа Самчука;УЧГОСП;ул. Южная.Как отметили в Киевоблгаз, пуск газа после проведения ремонтных работ будет выполняться поэтапно с учетом Правил безопасности систем газоснабжения.



