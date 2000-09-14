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Раздел: Общество  
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В Киеве будет работать передвижной флюорограф

В Киеве будет работать передвижной флюорографОбнародован график работы.

Традиционно в сентябре в Киеве будет работать передвижной флюорограф: желающие могут проверить состояние своих легких. Как сообщили в столичном департаменте здравоохранения, обследование будут проводить с 10.00 до 17.00 (перерыв с 13.30 до 14.00). Процедура длится не более 15 минут, а пациент получает на руки справку с результатами обследования, передает Хроника.инфо со ссылкой на fakty.ua.

Медики предупреждают: туберкулез легких можно вылечить, если своевременно его диагностировать. При необходимости после обследования и обнаружения патологии врачи отправят пациентов на дополнительную проверку в профильные медзаведения столицы.

Флюорограф работает по такому графику:

21 сентября

Амбулатория КНП ЦПМСП № 3, улица Бойченко, 4а (Днепровский район);

22 сентября

«Мариинский парк», летняя сцена (Печерский район);

24 сентября

Киевская городская туберкулезная больница № 1, Харьковское шоссе, 121/3 (Дарницкий район);

25 сентября

Специализированный дом ветеранов войны и труда, граждан преклонного возраста и инвалидов (подопечные), улица Котельникова, 32/11 (Святошинский район);

26 сентября

Территориальный центр соцобслуживания (подопечные), улица В. Сальского, 33 (Шевченковский район);

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27 сентября

Территориальный центр соцобслуживания (подопечные), улица Б. Гаврилишина, 11а (Шевченковский район).
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 Теги: Киев, флюорография

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Сегодня, 13:16 » Автор: Анна Мартынова
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