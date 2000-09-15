Раздел: Общество
Сущенко обратился к начальнику СИЗО с необычной просьбой
Адвокат отметил, что пока не известно, когда политзаключенного смогут посетить родные
Осужденный в РФ журналист Роман Сущенко, который ранее заявил, что заявил, что готовится к "длительному путешествию", обратился к начальнику СИЗО с просьбой оставить ему кольцо, и ему это позволили. Об этом рассказал защитник украинского политзаключенного Марк Фейгин на "24 канале", пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
"У него (Сущенко – ред.) сейчас очень много дел. Роман встретился с начальником СИЗО. Я знаю, что Сущенко попросил оставить кольцо на пальце. Ему позволили это сделать, ведь оно ему очень дорого и постоянно при нем", – заявил Фейгин.
По его словам, Сущенко сейчас решает бытовые вопросы. "Это его как-то примиряет с мыслью, что с ним дальше будет, ведь до сих пор идут переговоры об обмене, но, скорее всего, это затянется", – сказал Фейгин.
Он отметил, что пока не известно, когда политзаключенного смогут посетить родные, потому что это зависит от того, когда Сущенко поговорит с женой Анжелой, которая должна привезти сына Максима в Москву. Это очень непростая задача, но защитник считает, что это произойдет через 2 недели.
"Куда повезут Сущенко, еще не известно, но мы надеемся, что это будет центральный район Москвы. Я буду обжаловать решение по приговору Сущенко, но смогу это сделать только через 6 месяцев. Поэтому сейчас мы с Киевом занимаемся вопросом, какой лучше вариант для этого выбрать", – отметил защитник.
Ранее Фейгин сообщил, что Роман Сущенко получил право на шесть телефонных звонков и свидание с родными до этапирования из СИЗО "Лефортово".
Как сообщалось, ранее Верховный суд РФ подтвердил законность "приговора" Московским городским судом украинскому политзаключенному Роману Сущенко. Еще 4 июня Московский городской суд вынес жесткий приговор для Сущенко в виде 12 лет тюрьмы.
В свою очередь президент Украины Петр Порошенко жестко отреагировал на решение по Сущенко, заявив, что в России все еще процветают методы 1937 года. В свою очередь вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что теоретически окончательный приговор открывает путь к процедуре помилования и передачи Романа Украине.
Читайте также: Фейгин обратился к Путину из-за дела Сущенко
Также от правозащитника Марка Фейгина стало известно, что Сущенко готов просить Путина о помиловании. В то же время он отметил, что защита украинца не согласна с решение суда и будет обжаловать его в Европейском суде по правам человека.
Осужденный в РФ журналист Роман Сущенко, который ранее заявил, что заявил, что готовится к "длительному путешествию", обратился к начальнику СИЗО с просьбой оставить ему кольцо, и ему это позволили. Об этом рассказал защитник украинского политзаключенного Марк Фейгин на "24 канале", пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
"У него (Сущенко – ред.) сейчас очень много дел. Роман встретился с начальником СИЗО. Я знаю, что Сущенко попросил оставить кольцо на пальце. Ему позволили это сделать, ведь оно ему очень дорого и постоянно при нем", – заявил Фейгин.
По его словам, Сущенко сейчас решает бытовые вопросы. "Это его как-то примиряет с мыслью, что с ним дальше будет, ведь до сих пор идут переговоры об обмене, но, скорее всего, это затянется", – сказал Фейгин.
Он отметил, что пока не известно, когда политзаключенного смогут посетить родные, потому что это зависит от того, когда Сущенко поговорит с женой Анжелой, которая должна привезти сына Максима в Москву. Это очень непростая задача, но защитник считает, что это произойдет через 2 недели.
"Куда повезут Сущенко, еще не известно, но мы надеемся, что это будет центральный район Москвы. Я буду обжаловать решение по приговору Сущенко, но смогу это сделать только через 6 месяцев. Поэтому сейчас мы с Киевом занимаемся вопросом, какой лучше вариант для этого выбрать", – отметил защитник.
Ранее Фейгин сообщил, что Роман Сущенко получил право на шесть телефонных звонков и свидание с родными до этапирования из СИЗО "Лефортово".
Как сообщалось, ранее Верховный суд РФ подтвердил законность "приговора" Московским городским судом украинскому политзаключенному Роману Сущенко. Еще 4 июня Московский городской суд вынес жесткий приговор для Сущенко в виде 12 лет тюрьмы.
В свою очередь президент Украины Петр Порошенко жестко отреагировал на решение по Сущенко, заявив, что в России все еще процветают методы 1937 года. В свою очередь вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что теоретически окончательный приговор открывает путь к процедуре помилования и передачи Романа Украине.
Читайте также: Фейгин обратился к Путину из-за дела Сущенко
Также от правозащитника Марка Фейгина стало известно, что Сущенко готов просить Путина о помиловании. В то же время он отметил, что защита украинца не согласна с решение суда и будет обжаловать его в Европейском суде по правам человека.
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