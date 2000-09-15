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Раздел: Общество  
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В Киеве выбрали самую красивую девушку Украины

В Киеве выбрали самую красивую девушку УкраиныЗа корону боролись 25 участниц.

Титул «Мисс Украина 2018» получила Вероника Дидусенко. Информатор был среди тех, кто первыми поздравил победительницу, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Вероника представит Украину на самом престижном конкурсе красоты - «Мисс Мира». В этом году он пройдет в Китае на острове Хайнань. Имя самой красивой девушки мира станет известно 6 декабря. В конкурсе примет участие более 120 стран.

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Также еще две девушки представят Украину на престижных мировых конкурсах красоты. Корону Miss Ukraine International 2018 получила Богдана Тарасик. Мировой конкурс пройдет традиционно в Японии. Обладательницей титула Miss Ukraine Earth 2018 стала Анастасия Кривохижая. Она представит Украину на Филиппинах. Оба конкурса пройдут в ноябре.

В Киеве выбрали самую красивую девушку Украины
В Киеве выбрали самую красивую девушку Украины
В Киеве выбрали самую красивую девушку Украины
В Киеве выбрали самую красивую девушку Украины
В Киеве выбрали самую красивую девушку Украины
В Киеве выбрали самую красивую девушку Украины
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 Теги: Мисс Украина, конкурс

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Сегодня, 03:14 » Автор: Татьяна Ларина
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