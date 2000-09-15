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Раздел: Общество  
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Киев оказался «на дне» рейтинга самых безопасных городов мира

Киев оказался «на дне» рейтинга самых безопасных городов мира В рейтинг включили всего три украинских города

Столица Украины попала в рейтинг самых безопасных городов мира, заняв 198 место, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

Согласно данным портала Numbeo, возглавляет рейтинг самых безопасных городов мира Абу-Даби (ОАЭ). Он второй год подряд несет почетное звание. В топ-10 городов также вошли Доха, Базель, Сингапур, Квебек, Осака, Токио, Берн, Мюнхен и швейцарский Цюрих.

А вот самым безопасным из украинских городов стал Львов, который расположился на 121 месте. Далее следует Харьков (189 позиция) и только потом Киев (198 место).

Напомним, Киев занял 75 место в рейтинге самых дорогих в мире городов для проживания, опубликованным швейцарским банком UBS.

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Кроме того, Киев занял 173-ю позицию в ежегодном рейтинге по качеству жизни от британской компании Mercer. По сравнению с прошлым годом город поднялся всего на одну позицию.
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 Теги: Киев, рейтинг

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Сегодня, 12:39 » Автор: Анна Мартынова
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