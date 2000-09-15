Раздел: Общество
Выходные в Киеве: шесть самых ярких мероприятий
Афиша мероприятий на 21-23 сентября.
Вот и подходит к концу рабочая неделя! Не стоит зря терять время, пора определятся с планами на этот уикенд! Для гостей и жителей города подготовили много интересного, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Фестиваль крафтового сыра
Крафтовые сыровары со всей страны снова едут в Киев! На фестивале можно будет продегустировать украинскую моцареллу и буратта, халлуми, Белпер Кнолле, сулугуни, чеддер, бри и еще более 300 видов сира.
Когда: 22-23 сентября
Где: ВДНХ (Проспект Академика Глушкова, 1).
Цена: вход свободный
Фестиваль Comic Con
Фестиваль, на котором каждый найдет себе: танцевальная программа, неслыханное косплей-шоу, лекции и игровые зоны, а также масштабная ярмарка и звездные гости.
Когда: 22-23 сентября
Где: Платформа арт-завод (ул. Беломорская, 1).
Цена: 200-500 грн
Ночь кино Макото Синкай
Японский режиссер и аниматор Макото Синкай - самая загадочная фигура в мире аниме. Он - человек-оркестр, создает свои шедевры почти в одиночку, - он и сценарист, и художник, и режиссер, и актер.
Когда: 22 сентября
Где: Кинотеатр "Кинопанорама" (Шота Руставели, 19).
Цена: 120 грн
Осенний ВЕЛОпендрьож
Осень - это клево, а плохая погода - не повод оставлять велосипед дома. Всех желающих приглашают присоединиться к мероприятию и взять участие в развлечениях.
Когда: 22 сентября
Где: ВДНХ (Проспект Академика Глушкова, 1).
Цена: вход свободный
Фестиваль "Игры пожарных"
Это фестиваль, который расскажет о пожарной безопасности, лайфсейвинге и домедицинской помощи в развлекательной форме. На время проведения фестиваля Почтовая площадь будет разделена на 5 тематических зон.
Когда: 23 сентября
Где: Почтовая площадь
Цена: вход свободный
Читайте также: Киевлян восхитил новый мурал работы канадского художника
Red Bull Обладатель Горы
Это уникальные гонки вверх на велосипеде по Андреевскому спуску. Это настоящий праздник велоспорта, которое позволит профессиональным спортсменам показать свои лучшие навыки, а любителям проверить свою выносливость и получить новые впечатления.
Когда: 22 сентября
Где: Андреевский спуск
Цена: вход свободный (при участии – 100 грн).
Вот и подходит к концу рабочая неделя! Не стоит зря терять время, пора определятся с планами на этот уикенд! Для гостей и жителей города подготовили много интересного, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Фестиваль крафтового сыра
Крафтовые сыровары со всей страны снова едут в Киев! На фестивале можно будет продегустировать украинскую моцареллу и буратта, халлуми, Белпер Кнолле, сулугуни, чеддер, бри и еще более 300 видов сира.
Когда: 22-23 сентября
Где: ВДНХ (Проспект Академика Глушкова, 1).
Цена: вход свободный
Фестиваль Comic Con
Фестиваль, на котором каждый найдет себе: танцевальная программа, неслыханное косплей-шоу, лекции и игровые зоны, а также масштабная ярмарка и звездные гости.
Когда: 22-23 сентября
Где: Платформа арт-завод (ул. Беломорская, 1).
Цена: 200-500 грн
Ночь кино Макото Синкай
Японский режиссер и аниматор Макото Синкай - самая загадочная фигура в мире аниме. Он - человек-оркестр, создает свои шедевры почти в одиночку, - он и сценарист, и художник, и режиссер, и актер.
Когда: 22 сентября
Где: Кинотеатр "Кинопанорама" (Шота Руставели, 19).
Цена: 120 грн
Осенний ВЕЛОпендрьож
Осень - это клево, а плохая погода - не повод оставлять велосипед дома. Всех желающих приглашают присоединиться к мероприятию и взять участие в развлечениях.
Когда: 22 сентября
Где: ВДНХ (Проспект Академика Глушкова, 1).
Цена: вход свободный
Фестиваль "Игры пожарных"
Это фестиваль, который расскажет о пожарной безопасности, лайфсейвинге и домедицинской помощи в развлекательной форме. На время проведения фестиваля Почтовая площадь будет разделена на 5 тематических зон.
Когда: 23 сентября
Где: Почтовая площадь
Цена: вход свободный
Читайте также: Киевлян восхитил новый мурал работы канадского художника
Red Bull Обладатель Горы
Это уникальные гонки вверх на велосипеде по Андреевскому спуску. Это настоящий праздник велоспорта, которое позволит профессиональным спортсменам показать свои лучшие навыки, а любителям проверить свою выносливость и получить новые впечатления.
Когда: 22 сентября
Где: Андреевский спуск
Цена: вход свободный (при участии – 100 грн).
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