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Раздел: Общество  
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Выходные в Киеве: шесть самых ярких мероприятий

Выходные в Киеве: шесть самых ярких мероприятийАфиша мероприятий на 21-23 сентября.

Вот и подходит к концу рабочая неделя! Не стоит зря терять время, пора определятся с планами на этот уикенд! Для гостей и жителей города подготовили много интересного, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

Фестиваль крафтового сыра

Крафтовые сыровары со всей страны снова едут в Киев! На фестивале можно будет продегустировать украинскую моцареллу и буратта, халлуми, Белпер Кнолле, сулугуни, чеддер, бри и еще более 300 видов сира.

Выходные в Киеве: шесть самых ярких мероприятий


Когда: 22-23 сентября

Где: ВДНХ (Проспект Академика Глушкова, 1).

Цена: вход свободный

Фестиваль Comic Con

Фестиваль, на котором каждый найдет себе: танцевальная программа, неслыханное косплей-шоу, лекции и игровые зоны, а также масштабная ярмарка и звездные гости.

Выходные в Киеве: шесть самых ярких мероприятий


Когда: 22-23 сентября

Где: Платформа арт-завод (ул. Беломорская, 1).

Цена: 200-500 грн

Ночь кино Макото Синкай

Японский режиссер и аниматор Макото Синкай - самая загадочная фигура в мире аниме. Он - человек-оркестр, создает свои шедевры почти в одиночку, - он и сценарист, и художник, и режиссер, и актер.

Выходные в Киеве: шесть самых ярких мероприятий


Когда: 22 сентября

Где: Кинотеатр "Кинопанорама" (Шота Руставели, 19).

Цена: 120 грн

Осенний ВЕЛОпендрьож

Осень - это клево, а плохая погода - не повод оставлять велосипед дома. Всех желающих приглашают присоединиться к мероприятию и взять участие в развлечениях.

Выходные в Киеве: шесть самых ярких мероприятий


Когда: 22 сентября

Где: ВДНХ (Проспект Академика Глушкова, 1).

Цена: вход свободный

Фестиваль "Игры пожарных"

Это фестиваль, который расскажет о пожарной безопасности, лайфсейвинге и домедицинской помощи в развлекательной форме. На время проведения фестиваля Почтовая площадь будет разделена на 5 тематических зон.

Выходные в Киеве: шесть самых ярких мероприятий


Когда: 23 сентября

Где: Почтовая площадь

Цена: вход свободный

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Red Bull Обладатель Горы

Это уникальные гонки вверх на велосипеде по Андреевскому спуску. Это настоящий праздник велоспорта, которое позволит профессиональным спортсменам показать свои лучшие навыки, а любителям проверить свою выносливость и получить новые впечатления.

Выходные в Киеве: шесть самых ярких мероприятий


Когда: 22 сентября

Где: Андреевский спуск

Цена: вход свободный (при участии – 100 грн).
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 Теги: Киев, выходные

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Сегодня, 13:07 » Автор: Анна Мартынова
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