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Метро в Днепре будут создавать знаменитые архитекторы

Метро в Днепре будут создавать знаменитые архитекторыПостроят еще три станции.

Мэрия Днепра подписала контракт на проектирование станций днепровского метрополитена с британским бюро Zaha Hadid Architects, которое было основано архитектором арабского происхождения Захой Хадид, являющейся единственной женщиной, награжденной Притцкеровской премией, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.

"Никто не верил, а мы сделали. Ведь только большие амбиции достигают цели. Теперь жду тонны грязи и пожеланий, "а лучше бы вместо архитекторов английских за большие деньги мэр покрасил нам подъезд". Но я знаю точно, что после того как меня не будет, в моем Городе останется метро имени Захи Хадид..." - написал в соцсети мэр Днепра Борис Филатов.

Метро в Днепре будут создавать знаменитые архитекторы


Напомним, сейчас в Днепре функционирует самое короткое в Европе метро из 6 станций, соединяющих железнодорожный вокзал с заводским районом города. Эти не отличающиеся изысканной отделкой станции начали строить еще в брежневские времена, а закончили в 1995 году при премьер-министре Украине Павле Лазаренко.

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На данный момент ведется строительство еще трех станций, которые соединят железнодорожный вокзал с центральной и нагорной частью Днепра. Сроки их сдачи переносились уже неоднократно и до сих пор остаются туманными.
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 Теги: метро, Днепр

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Сегодня, 15:59 » Автор: Анна Мартынова
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