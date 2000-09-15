Раздел: Общество
Метро в Днепре будут создавать знаменитые архитекторы
Построят еще три станции.
Мэрия Днепра подписала контракт на проектирование станций днепровского метрополитена с британским бюро Zaha Hadid Architects, которое было основано архитектором арабского происхождения Захой Хадид, являющейся единственной женщиной, награжденной Притцкеровской премией, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
"Никто не верил, а мы сделали. Ведь только большие амбиции достигают цели. Теперь жду тонны грязи и пожеланий, "а лучше бы вместо архитекторов английских за большие деньги мэр покрасил нам подъезд". Но я знаю точно, что после того как меня не будет, в моем Городе останется метро имени Захи Хадид..." - написал в соцсети мэр Днепра Борис Филатов.
Напомним, сейчас в Днепре функционирует самое короткое в Европе метро из 6 станций, соединяющих железнодорожный вокзал с заводским районом города. Эти не отличающиеся изысканной отделкой станции начали строить еще в брежневские времена, а закончили в 1995 году при премьер-министре Украине Павле Лазаренко.
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На данный момент ведется строительство еще трех станций, которые соединят железнодорожный вокзал с центральной и нагорной частью Днепра. Сроки их сдачи переносились уже неоднократно и до сих пор остаются туманными.
Мэрия Днепра подписала контракт на проектирование станций днепровского метрополитена с британским бюро Zaha Hadid Architects, которое было основано архитектором арабского происхождения Захой Хадид, являющейся единственной женщиной, награжденной Притцкеровской премией, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
"Никто не верил, а мы сделали. Ведь только большие амбиции достигают цели. Теперь жду тонны грязи и пожеланий, "а лучше бы вместо архитекторов английских за большие деньги мэр покрасил нам подъезд". Но я знаю точно, что после того как меня не будет, в моем Городе останется метро имени Захи Хадид..." - написал в соцсети мэр Днепра Борис Филатов.
Напомним, сейчас в Днепре функционирует самое короткое в Европе метро из 6 станций, соединяющих железнодорожный вокзал с заводским районом города. Эти не отличающиеся изысканной отделкой станции начали строить еще в брежневские времена, а закончили в 1995 году при премьер-министре Украине Павле Лазаренко.
Читайте также: В киевском трамвае произошло возгорание
На данный момент ведется строительство еще трех станций, которые соединят железнодорожный вокзал с центральной и нагорной частью Днепра. Сроки их сдачи переносились уже неоднократно и до сих пор остаются туманными.
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