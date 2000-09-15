Раздел: Общество
В Киеве устроят велогонки: будет ограничено движение
Они пройдет на Андреевском спуске.
В Киеве на Андреевском спуске пройдет велосоревнование "Red Bull Володар Гори", передает Хроника.инфо со ссылкой на 44.
Отмечается, что в субботу, 22 сентября с 11:00 до 21:00 на Андреевском спуске пройдут велогонки "Red Bull Володар Гори". Маршрут для участвующих: Андреевский спуск, 5/31 (старт) - треугольник на углу Андреевского спуска, между улицами Владимирской и Десятинной (финиш). Сбор участников: ул. Боричев Ток, 27 и ул. Боричев Ток, 35-а.
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Во время мероприятия с 06:00 до 23:00 на некоторых участках ул. Боричев Ток будет запрещено движение всех видов транспортных средств.
В Киеве на Андреевском спуске пройдет велосоревнование "Red Bull Володар Гори", передает Хроника.инфо со ссылкой на 44.
Отмечается, что в субботу, 22 сентября с 11:00 до 21:00 на Андреевском спуске пройдут велогонки "Red Bull Володар Гори". Маршрут для участвующих: Андреевский спуск, 5/31 (старт) - треугольник на углу Андреевского спуска, между улицами Владимирской и Десятинной (финиш). Сбор участников: ул. Боричев Ток, 27 и ул. Боричев Ток, 35-а.
Читайте также: Назван лучший продукт для профилактики сахарного диабета
Во время мероприятия с 06:00 до 23:00 на некоторых участках ул. Боричев Ток будет запрещено движение всех видов транспортных средств.
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