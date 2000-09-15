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Раздел: Общество  
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В Киеве устроят велогонки: будет ограничено движение

В Киеве устроят велогонки: будет ограничено движениеОни пройдет на Андреевском спуске.

В Киеве на Андреевском спуске пройдет велосоревнование "Red Bull Володар Гори", передает Хроника.инфо со ссылкой на 44.

Отмечается, что в субботу, 22 сентября с 11:00 до 21:00 на Андреевском спуске пройдут велогонки "Red Bull Володар Гори". Маршрут для участвующих: Андреевский спуск, 5/31 (старт) - треугольник на углу Андреевского спуска, между улицами Владимирской и Десятинной (финиш). Сбор участников: ул. Боричев Ток, 27 и ул. Боричев Ток, 35-а.

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Во время мероприятия с 06:00 до 23:00 на некоторых участках ул. Боричев Ток будет запрещено движение всех видов транспортных средств.
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 Теги: Киев, велогонки

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Сегодня, 17:40 » Автор: Анна Мартынова
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