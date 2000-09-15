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Раздел: Общество  
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На Донбассе русский язык хотят лишить статуса регионального

На Донбассе русский язык хотят лишить статуса региональногоЖалобу в интересах государства подали в Донецкий окружной административный суд.

Прокуратура направила в суд иск с требованием отменить решение Донецкого облсовета от 2012 года о предоставлении русскому языку статуса регионального, передает Хроника.инфо со ссылкой на Украинская Правда

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

По ее данным, жалобу в интересах государства подали в Донецкий окружной административный суд.

В прокуратуре обращают внимание, что соответствующее решение облсовета от 16 августа 2012 года было направлено на реализацию требований закона об основах государственной языковой политики в Донецкой области. Но 28 февраля 2018 года Конституционный суд признал этот закон таким, что не соответствует Конституции Украины.

"При этом Донецким областным советом не принято никаких мер по отмене принятого им решения", - сообщает пресс-служба.

В ведомстве поясняют, что подали свой иск для устранения этого нарушения и признания противоправным и недействительным указанного решения.

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"Также, с целью отмены незаконных решений территориальных советов, принятых по указанным вопросам, Волновахской, Константиновской, Славянской и Краматорской местными прокуратурами предъявлено шесть исковых заявлений. Сейчас иски направлены в суд", - добавили в облпрокуратуре.
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 Теги: Донбасс, язык

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Сегодня, 18:51 » Автор: Татьяна Ларина
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