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Раздел: Общество  
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В одном из детсадов Бердянска у воспитательницы выявили туберкулез

В одном из детсадов Бердянска у воспитательницы выявили туберкулезВ саду осмотрят 181 ребенка

В Бердянске Запорожской области врачи противотуберкулезного диспансера обследуют 181 ребенка и 17 взрослых из детского сада "Вишенка", потому, что у воспитательницы заведения обнаружили туберкулез. Об этом сообщили в пресс-службе Бердянского городского совета, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

Проверить состояние здоровья детей и взрослых, контактировавших с заболевшей воспитательницей решили вчера на внеплановом заседании Координационного совета по вопросам противодействия социальным болезням.

"Профилактические мероприятия среди контактирующих лиц в связи с регистрацией заболевания в саду будут касаться 181 ребенка из 274 посетителей сада и 17 взрослых - работников заведения. Будут составлены графики обследования, которые приведутся к сведению родителей. Все эти мероприятия будут проводиться только в присутствии родителей или законных представителей ребенка и на основе подписанного согласия. Кстати, уже получено 123 таких согласия из 181 необходимых", - проинформировали в мэрии.

Также решили, что осмотр детей будет проводиться не в медицинском учреждении, а в детском саду.

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Что касается формы болезни воспитательницы, то и.о. главного врача КУ "Бердянский противотуберкулезный диспансер" Елена Колесник-Федченко рассказала, что у больной вирус туберкулеза не выделялся через слюну, что снижает вероятность заболевания окружающих.
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 Теги: Бердянск, туберкулёз

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Сегодня, 19:27 » Автор: Татьяна Ларина
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