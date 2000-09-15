В одном из детсадов Бердянска у воспитательницы выявили туберкулез

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В детском саду у помощницы воспитательницы в Севастополе обнаружили открытую форму туберкулеза. Как выяснилось, няня, ухаживающая за детьми, заболела туберкулезом еще несколько месяцев назад. Родители негодуют, что администрация учреждения это скрывала, и поражены – у некоторых от такой новости тряслись руки. Ведь в группе