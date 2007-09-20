Раздел: Общество
Назван район Киева, который не готов к отопительному сезону
Чиновникам грозит увольнение.
Подольский район не готов к отопительному сезону. Чиновникам, провалившим подготовку к предстоящему отопительному сезону, грозит увольнение. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, передает Хроника.инфо со ссылкой на Status Quo.
Проверяющие проинспектировали жилые дома в Подольском, Соломенском и Оболонском районах, чтобы выяснить степень их готовности к грядущему отопительному сезону. Во время проверок выявили неполадки, касающиеся состояния теплопунктов, электрощитовых и инженерных сетей.
Больше всего недочетов оказалось в Подольском районе, где оказались некачественно отремонтированы кровли и выявлена антисанитария в подвалах.
Читайте также: У Кличко рассказали о готовности Киева к отопительному сезону
Как сообщил Петр Пантелеев, в отношении сотрудников управляющей компании Подольского района, а также участка, обслуживающего дома на улице Межевой, будут приняты кадровые решения. Вице-председатель КГГА добавил, что внеплановые проверки будут продолжаться, и если подобные нарушения выявят, то виновных будут увольнять.
Подольский район не готов к отопительному сезону. Чиновникам, провалившим подготовку к предстоящему отопительному сезону, грозит увольнение. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, передает Хроника.инфо со ссылкой на Status Quo.
Проверяющие проинспектировали жилые дома в Подольском, Соломенском и Оболонском районах, чтобы выяснить степень их готовности к грядущему отопительному сезону. Во время проверок выявили неполадки, касающиеся состояния теплопунктов, электрощитовых и инженерных сетей.
Больше всего недочетов оказалось в Подольском районе, где оказались некачественно отремонтированы кровли и выявлена антисанитария в подвалах.
Читайте также: У Кличко рассказали о готовности Киева к отопительному сезону
Как сообщил Петр Пантелеев, в отношении сотрудников управляющей компании Подольского района, а также участка, обслуживающего дома на улице Межевой, будут приняты кадровые решения. Вице-председатель КГГА добавил, что внеплановые проверки будут продолжаться, и если подобные нарушения выявят, то виновных будут увольнять.
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