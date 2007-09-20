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Раздел: Общество  
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Назван район Киева, который не готов к отопительному сезону

Назван район Киева, который не готов к отопительному сезонуЧиновникам грозит увольнение.

Подольский район не готов к отопительному сезону. Чиновникам, провалившим подготовку к предстоящему отопительному сезону, грозит увольнение. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, передает Хроника.инфо со ссылкой на Status Quo.

Проверяющие проинспектировали жилые дома в Подольском, Соломенском и Оболонском районах, чтобы выяснить степень их готовности к грядущему отопительному сезону. Во время проверок выявили неполадки, касающиеся состояния теплопунктов, электрощитовых и инженерных сетей.

Больше всего недочетов оказалось в Подольском районе, где оказались некачественно отремонтированы кровли и выявлена антисанитария в подвалах.

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Как сообщил Петр Пантелеев, в отношении сотрудников управляющей компании Подольского района, а также участка, обслуживающего дома на улице Межевой, будут приняты кадровые решения. Вице-председатель КГГА добавил, что внеплановые проверки будут продолжаться, и если подобные нарушения выявят, то виновных будут увольнять.
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 Теги: Киев, отопительный сезон, Подольский район

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Сегодня, 09:20 » Автор: Алена Шимко
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