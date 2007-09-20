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Раздел: Общество  
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Сегодня в центре Киева бесплатно раздают мороженное

Сегодня в центре Киева бесплатно раздают мороженноеВ центре города будут бесплатно раздавать сладости за вежливость.

В выходные дни, 22 и 23 сентября, на Майдане Независимости будут бесплатно раздавать мороженое. Главное условие - быть вежливым, передает Хроника.инфо со ссылкой на www.44.ua.

Об этом в комментарии 44.ua рассказали авторы необычной акции и владельцы Montesoro Coffee Company на Майдане Алексей Яценко и Андрей Бугрим.

По словам организаторов, чтобы получить мороженое бесплатно, нужно прийти к Coffee Point "Венский кофе" на Майдане Независимости в Укрпочте (Главпочтамт) и произнести "код" вежливости.

"Мне мороженое" = стандартные 20 грн;

"Мне мороженое, пожалуйста" = 10 грн;

"Здравствуйте! Мне мороженое, пожалуйста" = 0 грн.

"Идея возникла спонтанно. Мой партнер на Западной Украине увидел интересную акцию. Там кофе стоил 20 грн, если же посетитель говорил "кофе, пожалуйста" - то получал скидку в 3 гривны, а если говорил "Здравствуйте. Мне кофе, пожалуйста", то скидка была уже 5 грн. У нас возникло желание запустить в Киеве что-то подобное. А поскольку уже осень, последние теплые дни, мы решили побаловать людей мороженым. К тому же будем поощрять общаться с хорошим настроением", - рассказал организатор Алексей Яценко.

По его словам, компания запасла 60 кг мороженого, которое будет раздавать бесплатно всем вежливым с 10:00 сегодняшнего дня до 18:00 воскресенья.

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"Я посмотрел на реакцию людей, их заинтересованность, поэтому был в приятном шоке. Раньше считал, что люди у нас достаточно тяжелые на подъем, когда дело касается каких-то ивентов. Но теперь планируем и в дальнейшем проводить такие акции. У нас есть еще один Coffee Point "Венский кофе" в так называемом "Карандаше" на Дорогожичах. Возможно, там устроим. Также планируем зимой провести подобную ​​акцию только уже с кофейными напитками, чтобы люди согрелись", - отметил Андрей Бугрим.
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 Теги: Киев, мороженное, бесплатно

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Сегодня, 11:54 » Автор: Алена Шимко
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