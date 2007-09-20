Раздел: Общество
На Ивано-Франковщине детей заставят петь гимн с молитвой перед уроками
Еще в одной области решили начинать школьный день с молитвы.
В Ивано-Франковской области начнут перед началом школьных уроков исполнять гимн Украины совместно с минутой молчания за погибших воинов и молитвой. Недавно похожую норму ввели и в Николаевской области - только без молитвы, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
Данное решение приняли на очередном заседании облсовета, где депутаты рассмотрели вопрос "О национально-патриотическом воспитании детей и молодежи".
На заседании депутаты обсуждали как лучше назвать данное решение. Депутат от "Свободы" Оксана Тебешевская предложила изменить название проекта решения на "О выполнении государственного гимна Украины перед началом занятий в учебных заведениях области".
Другой депутат Василий Попович предложил дополнить проект решения пунктом об обязательном уроке "Христианской этики в школах."
Читайте также: «Девичьи слезы»: на Ивано-Франковщине замерз уникальный водопад. Фото
Председатель Ивано-Франковского ОГА Александр Сыч отметил, что замечание скорее касается образования, поэтому лучше вынести такое предложение отдельным проектом решения на сессию.
В Ивано-Франковской области начнут перед началом школьных уроков исполнять гимн Украины совместно с минутой молчания за погибших воинов и молитвой. Недавно похожую норму ввели и в Николаевской области - только без молитвы, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
Данное решение приняли на очередном заседании облсовета, где депутаты рассмотрели вопрос "О национально-патриотическом воспитании детей и молодежи".
На заседании депутаты обсуждали как лучше назвать данное решение. Депутат от "Свободы" Оксана Тебешевская предложила изменить название проекта решения на "О выполнении государственного гимна Украины перед началом занятий в учебных заведениях области".
Другой депутат Василий Попович предложил дополнить проект решения пунктом об обязательном уроке "Христианской этики в школах."
Читайте также: «Девичьи слезы»: на Ивано-Франковщине замерз уникальный водопад. Фото
Председатель Ивано-Франковского ОГА Александр Сыч отметил, что замечание скорее касается образования, поэтому лучше вынести такое предложение отдельным проектом решения на сессию.
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