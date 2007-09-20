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Раздел: Общество  
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Киевляне пикетируют застройку экопарка на Осокорках

Киевляне пикетируют застройку экопарка на ОсокоркахСуд запретил строительство многоэтажек на территории экопарка.

Акция против уничтожения экосистемы Осокорковских озер в Киеве началась сегодня, 22 сентября, в 11:00 у Эпицентра на Осокорках, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Сейчас присутствует около сотни местных жителей, которые приехали, чтобы остановить незаконную застройку экопарка на Осокорках.

Добавим, суд запретил строительство многоэтажек на территории экопарка на Осокорках.

Спорную застройку охраняет около сотни полицейских. Также на месте присутствует полиция и отряд быстрого реагирования Красного креста.

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Кроме этого, полиция пригнала автозаки, ведь есть информация о возможных столкновениях и провокациях.
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 Теги: Киев, Осокорки, пикет, экопарк

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Сегодня, 13:36 » Автор: Алена Шимко
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