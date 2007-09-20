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Раздел: Общество  
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Киевлян возмутили подростки, разворовывающие кинотеатр

Киевлян возмутили подростки, разворовывающие кинотеатрНа Отрадном тинэйджеры разбирают кинотеатр по частям.

Здание неработающего кинотеатра «Тампере», расположенного на жилмассиве Отрадный по частям разносят подростки. Об этом сообщил очевидец в группе «Мій Відрадний» в фейсбуке, передает Хроника.инфо со ссылкой на Status Quo.

Кинотеатр «Тампере» построен в 1967 году на 800 мест. До 1984 года назывался "Отрадный". Переименован в Тампере в честь одноименного финского города, который стал побратимом Киева.

Последние годы его здание оставалось заброшенным.

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В феврале 2018 года здание кинотеатра «Тампере», который находиться на Отрадном, вернули в собственность города. Местные жители неоднократно направляли в Киевсовет петиции с предложениями восстановить кинотеатр.
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 Теги: Киев, Отрадный, кинотеатр

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Сегодня, 14:04 » Автор: Алена Шимко
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