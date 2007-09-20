Раздел: Общество
Киевлян возмутили неработающие светофоры на нескольких улицах
На столичном Печерске на опасном участке не работают светофоры.
22 сентября с утра в Печерском районе Киева отключены светофоры на двух улицах – Бастионной и Киквидзе. Это связано с тем, что сотрудники КП «Центр организации дорожного движения» устанавливают новое оборудование. При этом пешеходы вынуждены были переходить дорогу прямо перед едущими автомобилями, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Как известно, на ул. Киквидзе есть три полосы движения от центра и в сторону центра города. На Бастионной – две полосы движения в обе стороны. Тут отключены светофоры в районе Печерского моста.
По словам сотрудника КП «Центр организации дорожного движения», какое-то время сегодня светофоры работать не будут.
«Мы устанавливаем новое оборудование. Когда включат светофоры? Скоро. Думаю, сегодня», – сказал он.
При этом никаких резервных светофоров на период установки нового оборудования коммунальщики не подключили. Так что пешеходы вынуждены перебегать дорогу в прямом смысле перед едущими автомобилями. Таким образом, пешеходы и водители вынуждены создавать аварийную ситуацию на дороге.
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Как можно судить из Кодекса Украины об административных правонарушениях, часть 4 статьи 122 КУоАП, «Aварийная обстановка – это ситуация, при которой другие участники дорожного движения были вынуждены резко изменить скорость, направление движения или принять иные меры для обеспечения личной безопасности или безопасности других граждан, которые подтверждены фактическими данными, а именно: объяснениями лица, привлекаемого к административной ответственности, потерпевшего, свидетелей, показаниями технических приборов и средств фото- и видеонаблюдения и другими документами».
22 сентября с утра в Печерском районе Киева отключены светофоры на двух улицах – Бастионной и Киквидзе. Это связано с тем, что сотрудники КП «Центр организации дорожного движения» устанавливают новое оборудование. При этом пешеходы вынуждены были переходить дорогу прямо перед едущими автомобилями, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Как известно, на ул. Киквидзе есть три полосы движения от центра и в сторону центра города. На Бастионной – две полосы движения в обе стороны. Тут отключены светофоры в районе Печерского моста.
По словам сотрудника КП «Центр организации дорожного движения», какое-то время сегодня светофоры работать не будут.
«Мы устанавливаем новое оборудование. Когда включат светофоры? Скоро. Думаю, сегодня», – сказал он.
При этом никаких резервных светофоров на период установки нового оборудования коммунальщики не подключили. Так что пешеходы вынуждены перебегать дорогу в прямом смысле перед едущими автомобилями. Таким образом, пешеходы и водители вынуждены создавать аварийную ситуацию на дороге.
Читайте также: Киевлян возмутили горы мусора возле ж/д вокзала
Как можно судить из Кодекса Украины об административных правонарушениях, часть 4 статьи 122 КУоАП, «Aварийная обстановка – это ситуация, при которой другие участники дорожного движения были вынуждены резко изменить скорость, направление движения или принять иные меры для обеспечения личной безопасности или безопасности других граждан, которые подтверждены фактическими данными, а именно: объяснениями лица, привлекаемого к административной ответственности, потерпевшего, свидетелей, показаниями технических приборов и средств фото- и видеонаблюдения и другими документами».
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