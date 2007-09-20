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Раздел: Общество  
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Названы украинцы, получившие венгерское гражданство, которых внесли в "Миротворец"

Названы украинцы, получившие венгерское гражданство, которых внесли в "Миротворец"Они "потенциально опасны".

Граждан Украины, которые получили гражданство Венгрии, внесли в базу "Миротворца". Об этом говорится на сайте организации, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.

"Сбор и фиксацию такой информации мы будем осуществлять в четком соответствии с Законодательством Украины в интересах безопасности нашего Государства и его граждан с целью оказания помощи правоохранительным органам Украины. В первую очередь – Службе Безопасности Украины. Опыт поиска, выявления и фиксации нарушителей имеем. В случае необходимости будем подключать карпатских мольфаров", - говорится в сообщении.

Причиной стол кардинальных действий является то, что "обладатели двойного гражданства потенциально опасны, поскольку в любой момент после совершения преступных деяний исчезают в страну второго гражданства и, как правило, становятся физически и юридически недосягаемыми для свершения Украинского правосудия",

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Более того, журналисты также опубликовали фото украинцев, которых уже внесли в список нарушителей.
Названы украинцы, получившие венгерское гражданство, которых внесли в "Миротворец"
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 Теги: Украницы, Венгрия, гражданство, Миротворец

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Сегодня, 16:42 » Автор: Алена Шимко
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