Раздел: Общество
Названы украинцы, получившие венгерское гражданство, которых внесли в "Миротворец"
Они "потенциально опасны".
Граждан Украины, которые получили гражданство Венгрии, внесли в базу "Миротворца". Об этом говорится на сайте организации, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
"Сбор и фиксацию такой информации мы будем осуществлять в четком соответствии с Законодательством Украины в интересах безопасности нашего Государства и его граждан с целью оказания помощи правоохранительным органам Украины. В первую очередь – Службе Безопасности Украины. Опыт поиска, выявления и фиксации нарушителей имеем. В случае необходимости будем подключать карпатских мольфаров", - говорится в сообщении.
Причиной стол кардинальных действий является то, что "обладатели двойного гражданства потенциально опасны, поскольку в любой момент после совершения преступных деяний исчезают в страну второго гражданства и, как правило, становятся физически и юридически недосягаемыми для свершения Украинского правосудия",
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Более того, журналисты также опубликовали фото украинцев, которых уже внесли в список нарушителей.
Граждан Украины, которые получили гражданство Венгрии, внесли в базу "Миротворца". Об этом говорится на сайте организации, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
"Сбор и фиксацию такой информации мы будем осуществлять в четком соответствии с Законодательством Украины в интересах безопасности нашего Государства и его граждан с целью оказания помощи правоохранительным органам Украины. В первую очередь – Службе Безопасности Украины. Опыт поиска, выявления и фиксации нарушителей имеем. В случае необходимости будем подключать карпатских мольфаров", - говорится в сообщении.
Причиной стол кардинальных действий является то, что "обладатели двойного гражданства потенциально опасны, поскольку в любой момент после совершения преступных деяний исчезают в страну второго гражданства и, как правило, становятся физически и юридически недосягаемыми для свершения Украинского правосудия",
Читайте также: Савченко внесли в "черный список" Миротворца
Более того, журналисты также опубликовали фото украинцев, которых уже внесли в список нарушителей.
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