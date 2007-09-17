Раздел: Общество
В Киеве закроют три популярные станции метро: названа причина
Возможны изменения в работе метро.
В воскресенье 23 сентября в Киеве из-за проведения футбольного матча могут ограничить работу трех станций киевского метро.
Об этом говорится в сообщении киевского метро в Twitter, пишет Хроника.инфо со ссылкой на znaj.ua.
"23 сентября на НСК "Олимпийский" футбол "Динамо" и "Десна", поэтому возможны изменения в работе метро. После окончания игры возможно ограничение на вход пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого", – сказано в сообщении.
Ранее мы писали, что киевляне негодуют из-за того, что в киевском метро, несмотря на поднятие цены за проезд почти в два раза, ситуация со состоянием вагонов осталась прежней.
Читайте также: В Киеве временно закроют три станции метро
Как сообщается на канале, в одном из поездов пропал свет, при этом двери пришлось открывать собственноручно. Однако, за такие неудобства цену проезда, естественно, никто снижать не собирался.
В воскресенье 23 сентября в Киеве из-за проведения футбольного матча могут ограничить работу трех станций киевского метро.
Об этом говорится в сообщении киевского метро в Twitter, пишет Хроника.инфо со ссылкой на znaj.ua.
"23 сентября на НСК "Олимпийский" футбол "Динамо" и "Десна", поэтому возможны изменения в работе метро. После окончания игры возможно ограничение на вход пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого", – сказано в сообщении.
Ранее мы писали, что киевляне негодуют из-за того, что в киевском метро, несмотря на поднятие цены за проезд почти в два раза, ситуация со состоянием вагонов осталась прежней.
Читайте также: В Киеве временно закроют три станции метро
Как сообщается на канале, в одном из поездов пропал свет, при этом двери пришлось открывать собственноручно. Однако, за такие неудобства цену проезда, естественно, никто снижать не собирался.
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