» » В Киеве закроют три популярные станции метро: названа причина
Раздел: Общество  
0

В Киеве закроют три популярные станции метро: названа причина

В Киеве закроют три популярные станции метро: названа причинаВозможны изменения в работе метро.

В воскресенье 23 сентября в Киеве из-за проведения футбольного матча могут ограничить работу трех станций киевского метро.

Об этом говорится в сообщении киевского метро в Twitter, пишет Хроника.инфо со ссылкой на znaj.ua.

"23 сентября на НСК "Олимпийский" футбол "Динамо" и "Десна", поэтому возможны изменения в работе метро. После окончания игры возможно ограничение на вход пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого", – сказано в сообщении.

Ранее мы писали, что киевляне негодуют из-за того, что в киевском метро, несмотря на поднятие цены за проезд почти в два раза, ситуация со состоянием вагонов осталась прежней.

Читайте также: В Киеве временно закроют три станции метро

Как сообщается на канале, в одном из поездов пропал свет, при этом двери пришлось открывать собственноручно. Однако, за такие неудобства цену проезда, естественно, никто снижать не собирался.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, метро

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 20:00 » Автор: Едгар Букмирза
     947
     0

Похожие новости по теме

В Киеве из-за футбола закроют три станции метро В Киеве из-за футбола закроют три станции метро

Динамо встретится с казахской Астаной.

В Киеве временно закроют три станции метро В Киеве временно закроют три станции метро

Это связано с футбольным матчем.

В Киеве ограничат работу нескольких станций метро В Киеве ограничат работу нескольких станций метро

Завтра из-за матча "Динамо" - "Шахтер" в киевском метро закроют несколько станций.

В Киеве временно могут закрыть вход на три станции метро В Киеве временно могут закрыть вход на три станции метро

Закрыть станции хотят на время футбольного матча.

В Киеве временно закроют три станции метро В Киеве временно закроют три станции метро

Изменения связаны с футбольным матчем.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх