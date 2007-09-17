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Раздел: Общество  
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Киев попал в рейтинг самых криминальных городов в мире

Киев попал в рейтинг самых криминальных городов в мире В рейтинг попали и другие города Украины.

Украинские города Киев, Харьков и Львов вошли в список самых криминальных городов мира, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.

Об этом сообщает сервис Numbeo, опубликовав рейтинг преступности за 2018 год.

В списке из 327 городов Киев занимает 130 место с индексом 47,9 (индекс безопасности 52,1), Харьков находится на 139 месте с индексом 46,77 (индекс безопасности 53,23), Львов - 207 место с индексом 39,92 (индекс безопасности (60,08). Из таблицы также видно, что украинские города обошли столицу РФ: Киев опережает также Новосибирск, Бангкок и Лондон, Харьков расположен выше Барселоны, Скопье и даже Далласа с Берлином.

Самым опасным городом мира является Сан-Педро-Сула в Гондурасе и индексом 85,18 и индексом безопасности 14,82. Самыми криминальными городами мира также названы столица Венесуэлы Каракас, столица Папуа Новой Гвинеи Порт-Морсби, города Форталеза, Сальвадор и Ресифи (Бразилия), Дурбан, Йоханнесбург и Претория (ЮАР), и город Порт-оф-Спейн в Тринидад и Тобаго.

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Самым безопасным считается город Абу-Даби. Наименее опасными городами названы также столица Катара Доха, Осака и Токио (Япония), Квебек (Канада), столица Сингапура, Базель (Швейцария), Мюнхен (Германия).
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 Теги: Киев, криминал

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Сегодня, 13:28 » Автор: Анна Мартынова
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