Раздел: Общество
Киев попал в рейтинг самых криминальных городов в мире
В рейтинг попали и другие города Украины.
Украинские города Киев, Харьков и Львов вошли в список самых криминальных городов мира, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
Об этом сообщает сервис Numbeo, опубликовав рейтинг преступности за 2018 год.
В списке из 327 городов Киев занимает 130 место с индексом 47,9 (индекс безопасности 52,1), Харьков находится на 139 месте с индексом 46,77 (индекс безопасности 53,23), Львов - 207 место с индексом 39,92 (индекс безопасности (60,08). Из таблицы также видно, что украинские города обошли столицу РФ: Киев опережает также Новосибирск, Бангкок и Лондон, Харьков расположен выше Барселоны, Скопье и даже Далласа с Берлином.
Самым опасным городом мира является Сан-Педро-Сула в Гондурасе и индексом 85,18 и индексом безопасности 14,82. Самыми криминальными городами мира также названы столица Венесуэлы Каракас, столица Папуа Новой Гвинеи Порт-Морсби, города Форталеза, Сальвадор и Ресифи (Бразилия), Дурбан, Йоханнесбург и Претория (ЮАР), и город Порт-оф-Спейн в Тринидад и Тобаго.
Читайте также: В Киеве телевизор выбросили из окна прямо на авто
Самым безопасным считается город Абу-Даби. Наименее опасными городами названы также столица Катара Доха, Осака и Токио (Япония), Квебек (Канада), столица Сингапура, Базель (Швейцария), Мюнхен (Германия).
Украинские города Киев, Харьков и Львов вошли в список самых криминальных городов мира, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
Об этом сообщает сервис Numbeo, опубликовав рейтинг преступности за 2018 год.
В списке из 327 городов Киев занимает 130 место с индексом 47,9 (индекс безопасности 52,1), Харьков находится на 139 месте с индексом 46,77 (индекс безопасности 53,23), Львов - 207 место с индексом 39,92 (индекс безопасности (60,08). Из таблицы также видно, что украинские города обошли столицу РФ: Киев опережает также Новосибирск, Бангкок и Лондон, Харьков расположен выше Барселоны, Скопье и даже Далласа с Берлином.
Самым опасным городом мира является Сан-Педро-Сула в Гондурасе и индексом 85,18 и индексом безопасности 14,82. Самыми криминальными городами мира также названы столица Венесуэлы Каракас, столица Папуа Новой Гвинеи Порт-Морсби, города Форталеза, Сальвадор и Ресифи (Бразилия), Дурбан, Йоханнесбург и Претория (ЮАР), и город Порт-оф-Спейн в Тринидад и Тобаго.
Читайте также: В Киеве телевизор выбросили из окна прямо на авто
Самым безопасным считается город Абу-Даби. Наименее опасными городами названы также столица Катара Доха, Осака и Токио (Япония), Квебек (Канада), столица Сингапура, Базель (Швейцария), Мюнхен (Германия).
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
96
0
Также советуем посмотреть
- Сеть насмешило фото, сделанное в супермаркете в Крыму
- Наглый осьминог оставил водолаза без камеры
- Пять минут смеха: свежие анекдоты на утро воскресенья
- Незваный гость: турист возмутил слонов «визитом» в их вольер
- Сутки в зоне ООС: боевики 28 раз обстреливали позиции ВСУ
- В Cети популярность набирает странное фото
- Порошенко рассказал, как Кремль вмешивается в украинские выборы
- Футболист провалился в яму на стадионе
- Житель Энергодара забыл, где оставил свой автомобиль
- Россиянин попросил убежища в Украине: названа причина
- Веселые анекдоты для хорошего субботнего настроения
- Уморительные кадры, сделанные на американских горках
- Упитанный кот из британского супермаркета умилил Сеть
- Когда что-то пошло не так: забавные свадебные снимки
- Забавный енот-воришка стал звездой Сети
- Королева пародий Instagram стала звездой Сети
- Забавные снимки из жизни неудачников
- Талант фотографа: отец случайно сделал из дочери интернет-звезду
- Забавные животные, угодившие в курьезные ситуации
- Смех до упаду: «чудики» в общественном транспорте
- Сутки в ООС: 18 обстрелов, трое раненых
- Потешные питомцы, которым все равно, где спать
- Веселые ситуации, которые могут произойти лишь на борту самолета
- Забавные фотки людей, не готовых к "покатушкам" на американских горках
- Стало известно, как собираются поделить имущество украинских церквей
- Копы «спасли» день рождения мальчика, оставшегося без гостей
- Герои этих веселых фоток не смогли "победить" сонливость
- Украинские депутаты просят патриарха Варфоломея отложить вопрос об автокефалии
- Забавные твиты, в которых многие узнают себя
- Дело Вороненкова: появились новые подробности
Оставьте свой комментарий