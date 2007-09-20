Раздел: Общество
В Киеве прошел благотворительный марафон
Непогода им не помешала.
Несмотря на прохладную погоду, сегодня в 9:00 утра состоялся 10-й юбилейный благотворительный “Фандрайзинг марафон” в рамках Wizz Air Kyiv City Marathon 2018. Самые храбрые бегуны приняли в нем участие, пробежав в центре Киева ради добра, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Сегодня состоялся «тренировочный» забег от Главпочтамта до Мариинского дворца и обратно.
Фандрайзеры - люди, которые ищут пути привлечения ресурсов для своих целей. Чаще всего, цели имеют благие намерения. Этот раз - не исключение.
Главный забег пройдет 7 октября. Именно тогда около 70 фандрайзеров от фондов выйдут на старт Киевского марафона, чтобы преодолеть дистанцию ради добра. У каждого будет своя - 2 км, 5 км, 21 км или 42 км. В этом году будут собраны средства на поддержку 15-ти проектов от разных организаций. К примеру, одни помогают создать условия для бездомных животных ( «Happy Paw»), а другие собирают средства на лечение онкобольных детей, детей с синдромом Дауна и так далее.
К благотворительным акциям зачастую присоединяются: спортсмены, звезды шоу-бизнеса, общественные деятели. 7 октября вместе со всеми будут бежать актриса студии «Квартал 95» Елена Кравец, актриса Даша Малахова, певец Артем Пивоваров, общественная активистка Лина Дешвар и другие. Если вы тоже хотите стать бегуном добра и помочь нуждающимся, то вам нужно:
Выбрать благотворительный фонд или проект, который вы бы хотели поддержать. Полный перечень Фандрайзеров вы можете по ссылке.
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Поддержать их и сделать взнос на Украинской Бирже Благотворительности. Пожертвовать можно даже 1 гривну - даже такая сумма может стать полезной. На данный момент организаторам удалось собрать более 205 тысяч гривен.
Несмотря на прохладную погоду, сегодня в 9:00 утра состоялся 10-й юбилейный благотворительный “Фандрайзинг марафон” в рамках Wizz Air Kyiv City Marathon 2018. Самые храбрые бегуны приняли в нем участие, пробежав в центре Киева ради добра, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Сегодня состоялся «тренировочный» забег от Главпочтамта до Мариинского дворца и обратно.
Фандрайзеры - люди, которые ищут пути привлечения ресурсов для своих целей. Чаще всего, цели имеют благие намерения. Этот раз - не исключение.
Главный забег пройдет 7 октября. Именно тогда около 70 фандрайзеров от фондов выйдут на старт Киевского марафона, чтобы преодолеть дистанцию ради добра. У каждого будет своя - 2 км, 5 км, 21 км или 42 км. В этом году будут собраны средства на поддержку 15-ти проектов от разных организаций. К примеру, одни помогают создать условия для бездомных животных ( «Happy Paw»), а другие собирают средства на лечение онкобольных детей, детей с синдромом Дауна и так далее.
К благотворительным акциям зачастую присоединяются: спортсмены, звезды шоу-бизнеса, общественные деятели. 7 октября вместе со всеми будут бежать актриса студии «Квартал 95» Елена Кравец, актриса Даша Малахова, певец Артем Пивоваров, общественная активистка Лина Дешвар и другие. Если вы тоже хотите стать бегуном добра и помочь нуждающимся, то вам нужно:
Выбрать благотворительный фонд или проект, который вы бы хотели поддержать. Полный перечень Фандрайзеров вы можете по ссылке.
Читайте также: Под Киевом пропал несовершеннолетний
Поддержать их и сделать взнос на Украинской Бирже Благотворительности. Пожертвовать можно даже 1 гривну - даже такая сумма может стать полезной. На данный момент организаторам удалось собрать более 205 тысяч гривен.
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