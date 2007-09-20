Раздел: Общество
В Киеве состоялись необычные велогонки
К участию в них допускаются любые виды велосипедов.
В Киеве в субботу, 22 сентября, во второй раз состоялись необычные велогонки "Red Bull-Властелин Горы 2018". Велогонки проходили по самой крутой части исторического Киева – Андреевскому спуску. Попытаться как можно быстрей добраться от подножия до самого верха могли все велолюбители на любых велосипедах.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.
Главной особенностью этих динамических велогонок является то, что к участию в них допускаются любые виды велосипедов: шоссейный, фикс, bmx, mtb и другие.
На любом можно опробовать свои силы, взять новую вершину и стать полноправным Властелином Горы. Участники велогонки преодолели 580 метров трассы с набором высоты в 56 метров.
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Напомним, в июле в Киеве состоялся девичий велопарад #KyivCycleChic. Более 500 любительниц стильной езды разного возраста неторопливо проехали от Национальной оперы до Пейзажной аллеи. Цель мероприятия - доказать, что велосипед в городе подходит не только спортсменам или экстремалам, и что к нему подходит разнообразная стильная одежда, а не только велоформа.
В Киеве в субботу, 22 сентября, во второй раз состоялись необычные велогонки "Red Bull-Властелин Горы 2018". Велогонки проходили по самой крутой части исторического Киева – Андреевскому спуску. Попытаться как можно быстрей добраться от подножия до самого верха могли все велолюбители на любых велосипедах.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.
Главной особенностью этих динамических велогонок является то, что к участию в них допускаются любые виды велосипедов: шоссейный, фикс, bmx, mtb и другие.
На любом можно опробовать свои силы, взять новую вершину и стать полноправным Властелином Горы. Участники велогонки преодолели 580 метров трассы с набором высоты в 56 метров.
Читайте также: В Киеве из-за велогонки перекрыли Крещатик
Напомним, в июле в Киеве состоялся девичий велопарад #KyivCycleChic. Более 500 любительниц стильной езды разного возраста неторопливо проехали от Национальной оперы до Пейзажной аллеи. Цель мероприятия - доказать, что велосипед в городе подходит не только спортсменам или экстремалам, и что к нему подходит разнообразная стильная одежда, а не только велоформа.
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