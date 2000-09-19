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Раздел: Общество  
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Киевлянам показали новые проездные

Киевлянам показали новые проездныеПроездные на октябрь уже появились в продаже.

Специалисты КП "Киевпастранс" разработали новый дизайн проездной карты на октябрь 2018 года.

Об этом сообщили в пресс-службе предприятия, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.

Октябрьские проездные, которыми горожане смогут воспользоваться в муниципальном транспорте, украсили изображения желтых листьев, тыквы, ягод и шишек.

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Проездные на октябрь уже появились в продаже. Цена проездного на трамвай, троллейбус и автобус - 750 грн.
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 Теги: новые проездные, Киев

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Сегодня, 09:32 » Автор: Ирина Шевченко
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