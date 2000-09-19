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Раздел: Общество  
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Синоптики удивили прогнозом на октябрь

Синоптики удивили прогнозом на октябрьБудет достаточно тепло.

По долгосрочным прогнозам европейских синоптиков погода в октябре 2018 года в Украине удивит теплом, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

Второй месяц осени начнется с рекордных +25 градусов. В стране воцарится настоящее бабье лето с обилием солнечных дней. Хотя, утренний холод, напомнит о приходе осени.

"Приятная и солнечная погода будет способствовать отдыху на свежем воздухе и рыбалке. А вот грибников октябрь-2018 разочарует. В связи с небольшим количеством осадков этой осенью, на обилие грибов в лесах рассчитывать не стоит", – сказано в материале.

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Снижение температуры воздуха до +10 и ниже прогнозируется с 15 по 20 октября. Возможны осадки дождя с мокрым снегом. В последних числах месяца не исключены такие явления как сильный ветер и бури.
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 Теги: Киев, октябрь

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Сегодня, 13:50 » Автор: Анна Мартынова
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