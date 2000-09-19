Раздел: Общество
Синоптики удивили прогнозом на октябрь
Будет достаточно тепло.
По долгосрочным прогнозам европейских синоптиков погода в октябре 2018 года в Украине удивит теплом, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Второй месяц осени начнется с рекордных +25 градусов. В стране воцарится настоящее бабье лето с обилием солнечных дней. Хотя, утренний холод, напомнит о приходе осени.
"Приятная и солнечная погода будет способствовать отдыху на свежем воздухе и рыбалке. А вот грибников октябрь-2018 разочарует. В связи с небольшим количеством осадков этой осенью, на обилие грибов в лесах рассчитывать не стоит", – сказано в материале.
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Снижение температуры воздуха до +10 и ниже прогнозируется с 15 по 20 октября. Возможны осадки дождя с мокрым снегом. В последних числах месяца не исключены такие явления как сильный ветер и бури.
По долгосрочным прогнозам европейских синоптиков погода в октябре 2018 года в Украине удивит теплом, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Второй месяц осени начнется с рекордных +25 градусов. В стране воцарится настоящее бабье лето с обилием солнечных дней. Хотя, утренний холод, напомнит о приходе осени.
"Приятная и солнечная погода будет способствовать отдыху на свежем воздухе и рыбалке. А вот грибников октябрь-2018 разочарует. В связи с небольшим количеством осадков этой осенью, на обилие грибов в лесах рассчитывать не стоит", – сказано в материале.
Читайте также: Назван лучший продукт для профилактики сахарного диабета
Снижение температуры воздуха до +10 и ниже прогнозируется с 15 по 20 октября. Возможны осадки дождя с мокрым снегом. В последних числах месяца не исключены такие явления как сильный ветер и бури.
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