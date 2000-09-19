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Раздел: Общество  
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В Киеве появятся современные остановки

В Киеве появятся современные остановкиЭто "антивандальные" остановки.

Новые свехсовременные остановки напичканы всевозможной техникой и настолько прочны, что их не испортят никакие вандалы, передает Хроника.инфо со ссылкой на kv.oblast.online.

Столичные остановки троллейбусов, автобусов, трамваев теперь строят принципиально по-новому. Это даже не остановки, а целые комплексы для отдыха.

Одну из них сейчас строят в районе станции столичного метрополитена «Дорогожичи».

Журналисты уже разведали интересное. Вся конструкция останвки рассчитана на противодействие хулиганам-разрушителям, прочнейший металл и оргстекло. Остановку возводят вместе с торговым павильоном, в котором будут продаваться продукты.

В комплексе обнаружим огнетушитель, специальную канализацию на случай ливня, кнопкой вызова правоохранителей, специальной плиткой для слепых и плохо видящих, столбиками для парковки авто, урнами для отходов, аптечкой с набором лекарств и препаратов первой медпомощи и табло на электронной основе.

Остановка у Дорогожичей еще не готова. Почему-то люди в соцсетях этот факт констатируют с недовольством, не понимая, что для любого строительства нужно время.

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До конца 2019 года в столице, по планам, появится девятьсот таких «антивандальных» комплексов. Не за бюджетные средства, а за счет спонсора. Спонсор и будет торговать в павильонах. Алкогольных напитков, говорит инвестор, в киосках на «антивандальных» остановках не найдут днем с огнем. И что-то сломается, будет ремонтировать за свой счет.

В Киеве появятся современные остановки
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 Теги: Киев, остановки

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Сегодня, 15:38 » Автор: Анна Мартынова
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