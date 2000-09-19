Раздел: Общество
В Киеве появятся современные остановки
Это "антивандальные" остановки.
Новые свехсовременные остановки напичканы всевозможной техникой и настолько прочны, что их не испортят никакие вандалы, передает Хроника.инфо со ссылкой на kv.oblast.online.
Столичные остановки троллейбусов, автобусов, трамваев теперь строят принципиально по-новому. Это даже не остановки, а целые комплексы для отдыха.
Одну из них сейчас строят в районе станции столичного метрополитена «Дорогожичи».
Журналисты уже разведали интересное. Вся конструкция останвки рассчитана на противодействие хулиганам-разрушителям, прочнейший металл и оргстекло. Остановку возводят вместе с торговым павильоном, в котором будут продаваться продукты.
В комплексе обнаружим огнетушитель, специальную канализацию на случай ливня, кнопкой вызова правоохранителей, специальной плиткой для слепых и плохо видящих, столбиками для парковки авто, урнами для отходов, аптечкой с набором лекарств и препаратов первой медпомощи и табло на электронной основе.
Остановка у Дорогожичей еще не готова. Почему-то люди в соцсетях этот факт констатируют с недовольством, не понимая, что для любого строительства нужно время.
Читайте также: В Киеве пьяный угрожал соседям оружием
До конца 2019 года в столице, по планам, появится девятьсот таких «антивандальных» комплексов. Не за бюджетные средства, а за счет спонсора. Спонсор и будет торговать в павильонах. Алкогольных напитков, говорит инвестор, в киосках на «антивандальных» остановках не найдут днем с огнем. И что-то сломается, будет ремонтировать за свой счет.
Новые свехсовременные остановки напичканы всевозможной техникой и настолько прочны, что их не испортят никакие вандалы, передает Хроника.инфо со ссылкой на kv.oblast.online.
Столичные остановки троллейбусов, автобусов, трамваев теперь строят принципиально по-новому. Это даже не остановки, а целые комплексы для отдыха.
Одну из них сейчас строят в районе станции столичного метрополитена «Дорогожичи».
Журналисты уже разведали интересное. Вся конструкция останвки рассчитана на противодействие хулиганам-разрушителям, прочнейший металл и оргстекло. Остановку возводят вместе с торговым павильоном, в котором будут продаваться продукты.
В комплексе обнаружим огнетушитель, специальную канализацию на случай ливня, кнопкой вызова правоохранителей, специальной плиткой для слепых и плохо видящих, столбиками для парковки авто, урнами для отходов, аптечкой с набором лекарств и препаратов первой медпомощи и табло на электронной основе.
Остановка у Дорогожичей еще не готова. Почему-то люди в соцсетях этот факт констатируют с недовольством, не понимая, что для любого строительства нужно время.
Читайте также: В Киеве пьяный угрожал соседям оружием
До конца 2019 года в столице, по планам, появится девятьсот таких «антивандальных» комплексов. Не за бюджетные средства, а за счет спонсора. Спонсор и будет торговать в павильонах. Алкогольных напитков, говорит инвестор, в киосках на «антивандальных» остановках не найдут днем с огнем. И что-то сломается, будет ремонтировать за свой счет.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
461
0
Также советуем посмотреть
- Выборы в России: хочу жить при втором туре
- На Луганщине около 2 тысячи домов остались без света
- Последние конфузы Путина высмеяли свежими фотожабами
- Україна впевнено входить у Європейський дім
- Даже тень двоится: Сеть развеселила странная фотка Захаровой
- Про гроші з Кіотського протоколу
- ВМС рассказали об опасных инцидентах во время прохождения Керченского пролива
- Человек-паук отдыхает: отчаянный прыжок енота рассмешил Сеть
- Кто в ООН против рассмотрения «украинского вопроса»
- На Донбассе без водоснабжения остаются семь населенных пунктов
- Покушение на активиста в Одессе: полиция ответила на упреки активистов
- Втрати Росії через Донбас мають зростати
- Ленивый канадец на девять месяцев "потерял" выигрышный лотерейный билет
- Страсти по бюджету на следующий год
- Забывчивая студентка насмешила нелепым письмом профессору
- В Полтавской области напали на волонтера
- «Компромисс» Сергея Таруты
- Умора: японцы нашли пикантный способ рекламы очков
- Боевики спрятали от ОБСЕ танки и пушки
- Американец пять лет судился с бывшей из-за подаренного кольца
- Бюджет-2019: ризики та пріоритети
- Жаркая ночь: парочка, страдающая ожирением, разрушила трехэтажный дом
- Боевики совершили провокационные обстрелы Горловки
- Утренний позитив: свежая порция смешных анекдотов
- Украина теряет Одессу
- На Донбассе за сутки ранены трое бойцов
- Свадебные неожиданности, над которыми остается только посмеяться
- Прикольные фотки, способные развеселить в любую погоду
- Забавные способы решить повседневные проблемы
- Прикольные фотки людей, которым незнакома удача
Оставьте свой комментарий