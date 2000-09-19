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Раздел: Общество  
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В Киеве зафиксировали рекордную жару

В Киеве зафиксировали рекордную жаруВ это время года температура воздуха составляла +16-+17 градусов тепла.

21 сентября в Киеве зафиксирована рекордно высокая температура в +21.2 градуса по Цельсию. Температура превысила предыдущие показатели 1937 и 1994 годов на 1 градус.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на uanova.net.

Метеорологи из Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского отметили новый температурный показатель жары в сентябре. 21 сентября среднесуточный температурный показатель в столице был равен +21,2 градуса по Цельсию, что на один градус превысило значения того же дня в 1937 и 1994 годах.

Метеорологи зафиксировали самый жаркий день в сентябре с рекордным показателем +21.2 градуса тепла. Уже с понедельника по всей территории Украины началось похолодание, однако, по прогнозам, в октябре также ожидается «бабье лето». По сравнению с предыдущими годами, средняя температура в конце сентября выросла на 2-3 градуса по Цельсию. Так, конец месяца ожидается теплым – +19-+20 градусов тепла.

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Обычно, в это время года температура воздуха составляла +16-+17 градусов тепла. Крупных осадков до конца сентября не ожидается. Рекордно низкой температурой в Киеве в сентябре считается показатель 1894 года: +10,4 градуса по Цельсию. Изменения в климате синоптики, как и обычно, объясняют глобальным потеплением и уменьшением плотности озонового слоя.
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 Теги: Киев, жара, рекорд

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Сегодня, 19:56 » Автор: Едгар Букмирза
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