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Раздел: Общество  
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Украинца этапировали из оккупированного Крыма в Россию

Украинца этапировали из оккупированного Крыма в РоссиюСрок отбывания наказания исчисляется с 10 мая 2018 года.

Украинца Геннадия Лимешко, арестованного по подозрению в подготовке диверсий, этапировали из оккупированного Крыма в Ставропольский край в Россию.

Об этом сообщила его жена Ирина Лимешко в Facebook, пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.

"Гену этапировали в Дедимкино, Ставропольский край. Я уже готовлю просьбу к украинскому консулу в Ростове-на Дону, чтобы встретился с ним и проверил его условия пребывания в колонии!" - рассказала она.

Кроме того женщина обратилась в министерство иностранных дел Украины с просьбой о предоставлении мужу адвоката, который бы посещал его в колонии и держал связь с семьей.

24 июля Верховный суд аннексированного Россией Крыма оставил в силеприговор украинцу Геннадию Лимешко, арестованному летом 2017 года по подозрению в подготовке диверсий.

10 мая подконтрольный Кремлю Судакский городской суд признал Геннадия Лимешко виновным и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы по обвинению в "незаконном приобретении, хранении и ношении взрывчатых веществ".

Вину Лимешко признал, дело рассматривалось в особом порядке. Среди смягчающих обстоятельств, учтенных судом, – малолетняя дочь Лимешко.

Среди отягчающих – политический мотив преступления: "ненависть и вражда в связи с присоединением Крыма к России".

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12 августа 2017 года ФСБ России сообщила о задержании в аннексированном Крыму мужчины, которого они назвали "агентом СБУ" и обвинили в подготовке диверсий на полуострове.
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 Теги: Крым, Россия

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Сегодня, 22:54 » Автор: Едгар Букмирза
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