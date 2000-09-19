Раздел: Общество
Украинца этапировали из оккупированного Крыма в Россию
Срок отбывания наказания исчисляется с 10 мая 2018 года.
Украинца Геннадия Лимешко, арестованного по подозрению в подготовке диверсий, этапировали из оккупированного Крыма в Ставропольский край в Россию.
Об этом сообщила его жена Ирина Лимешко в Facebook, пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.
"Гену этапировали в Дедимкино, Ставропольский край. Я уже готовлю просьбу к украинскому консулу в Ростове-на Дону, чтобы встретился с ним и проверил его условия пребывания в колонии!" - рассказала она.
Кроме того женщина обратилась в министерство иностранных дел Украины с просьбой о предоставлении мужу адвоката, который бы посещал его в колонии и держал связь с семьей.
24 июля Верховный суд аннексированного Россией Крыма оставил в силеприговор украинцу Геннадию Лимешко, арестованному летом 2017 года по подозрению в подготовке диверсий.
10 мая подконтрольный Кремлю Судакский городской суд признал Геннадия Лимешко виновным и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы по обвинению в "незаконном приобретении, хранении и ношении взрывчатых веществ".
Вину Лимешко признал, дело рассматривалось в особом порядке. Среди смягчающих обстоятельств, учтенных судом, – малолетняя дочь Лимешко.
Среди отягчающих – политический мотив преступления: "ненависть и вражда в связи с присоединением Крыма к России".
Читайте также: Осужденного в России украинца этапировали в Магадан
12 августа 2017 года ФСБ России сообщила о задержании в аннексированном Крыму мужчины, которого они назвали "агентом СБУ" и обвинили в подготовке диверсий на полуострове.
Украинца Геннадия Лимешко, арестованного по подозрению в подготовке диверсий, этапировали из оккупированного Крыма в Ставропольский край в Россию.
Об этом сообщила его жена Ирина Лимешко в Facebook, пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.
"Гену этапировали в Дедимкино, Ставропольский край. Я уже готовлю просьбу к украинскому консулу в Ростове-на Дону, чтобы встретился с ним и проверил его условия пребывания в колонии!" - рассказала она.
Кроме того женщина обратилась в министерство иностранных дел Украины с просьбой о предоставлении мужу адвоката, который бы посещал его в колонии и держал связь с семьей.
24 июля Верховный суд аннексированного Россией Крыма оставил в силеприговор украинцу Геннадию Лимешко, арестованному летом 2017 года по подозрению в подготовке диверсий.
10 мая подконтрольный Кремлю Судакский городской суд признал Геннадия Лимешко виновным и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы по обвинению в "незаконном приобретении, хранении и ношении взрывчатых веществ".
Вину Лимешко признал, дело рассматривалось в особом порядке. Среди смягчающих обстоятельств, учтенных судом, – малолетняя дочь Лимешко.
Среди отягчающих – политический мотив преступления: "ненависть и вражда в связи с присоединением Крыма к России".
Читайте также: Осужденного в России украинца этапировали в Магадан
12 августа 2017 года ФСБ России сообщила о задержании в аннексированном Крыму мужчины, которого они назвали "агентом СБУ" и обвинили в подготовке диверсий на полуострове.
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