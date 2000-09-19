Раздел: Общество
В Киеве обновят трамвайный и автобусный парки
Планируется закупка автобусов длинной не менее 11,9м.
Киев привлекает кредитные средства от ЕИБ в размере 50 млн евро на обновление общественного транспорта, срок кредита - до 20 лет, а процентная ставка составит около 2% годовых. КП "Киевпасстранс", которое является бенефициаром проекта, уже объявило тендер на закупку 25 низкопольных 12-метровых автобусов.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.
Ожидаемая сумма закупки - 146,25 млн грн. Конечный срок подачи тендерных предложений – 22 октября, аукцион намечен на 27 ноября. Срок поставки автобусов - до 26 декабря 2018 года.
Планируется закупка автобусов длинной не менее 11,9м, вместимостью до 100 человек, в том числе 25 сидячих. Также автобусы должны быть не ранее 2018 года выпуска. Еще одним из условий указано наличие дизельного двигателя не менее 209 кВт экологического стандарта Евро-5. На сегодня в Киеве эксплуатируются полностью низкопольные 12-метровые автобусы МАЗ 203-065 (с 2011 года) и автобусы ЛАЗ А183-D1 (с 2007 года).
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По данным КГГА, Киев планирует за счет средств ЕИБ закупить 17 трамваев ( на 24,9 млн евро), 50 автобусов длиной 12 метров и 62 автобуса длиной 18 метров ( ориентировочная стоимость 18,6 млн евро). На обновление кабин фуникулера планируется потратить 6,5 млн евро.
Киев привлекает кредитные средства от ЕИБ в размере 50 млн евро на обновление общественного транспорта, срок кредита - до 20 лет, а процентная ставка составит около 2% годовых. КП "Киевпасстранс", которое является бенефициаром проекта, уже объявило тендер на закупку 25 низкопольных 12-метровых автобусов.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.
Ожидаемая сумма закупки - 146,25 млн грн. Конечный срок подачи тендерных предложений – 22 октября, аукцион намечен на 27 ноября. Срок поставки автобусов - до 26 декабря 2018 года.
Планируется закупка автобусов длинной не менее 11,9м, вместимостью до 100 человек, в том числе 25 сидячих. Также автобусы должны быть не ранее 2018 года выпуска. Еще одним из условий указано наличие дизельного двигателя не менее 209 кВт экологического стандарта Евро-5. На сегодня в Киеве эксплуатируются полностью низкопольные 12-метровые автобусы МАЗ 203-065 (с 2011 года) и автобусы ЛАЗ А183-D1 (с 2007 года).
Читайте также: Киевлянам показали, как изменятся парки после реконструкции
По данным КГГА, Киев планирует за счет средств ЕИБ закупить 17 трамваев ( на 24,9 млн евро), 50 автобусов длиной 12 метров и 62 автобуса длиной 18 метров ( ориентировочная стоимость 18,6 млн евро). На обновление кабин фуникулера планируется потратить 6,5 млн евро.
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