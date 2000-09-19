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Раздел: Общество  
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Киевский зоопарк адаптируют для слепых посетителей

Киевский зоопарк адаптируют для слепых посетителейЛюди смогут ознакомиться с табличками.

В столичном зоопарке будут установлены таблицы с информацией о животных с переводом на шрифт Брайля, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.

С помощью таких табличек с питомцами зоопарка смогут ознакомиться незрячие или слабовидящие посетители.

Первая очередь реконструкции зоопарка должна завершиться уже через несколько дней.

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Напомним, что в Киевской детской библиотеке имени Шевченко с 25 сентября откроются услуги для незрячих.
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 Теги: Киев, зоопарк

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Сегодня, 11:58 » Автор: Анна Мартынова
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