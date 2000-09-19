Раздел: Общество
В Киеве обустроят Латвийский сквер
Сквер откроют уже в начале следующего года.
На Печерске В Киеве планируют обустроить Латвийский сквер. Новая зеленая зона появится на участке между улицами Емельяновича-Павленко и Бутышевым переулком, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
В сквере появится цветочный газон в цветах флага Латвии с системой полива насаждений и художественная подсветка. Кроме того, в сквере установят современные скамейки как подарок Киеву.
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Открыть сквер обещают в начале следующего года.
На Печерске В Киеве планируют обустроить Латвийский сквер. Новая зеленая зона появится на участке между улицами Емельяновича-Павленко и Бутышевым переулком, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
В сквере появится цветочный газон в цветах флага Латвии с системой полива насаждений и художественная подсветка. Кроме того, в сквере установят современные скамейки как подарок Киеву.
Читайте также: В Днепре женщина бросала в мужа топором
Открыть сквер обещают в начале следующего года.
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