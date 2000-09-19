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Раздел: Общество  
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В Киеве общественный транспорт курсирует с задержками

В Киеве общественный транспорт курсирует с задержкамиВозникли сильные пробки.

Десять маршрутов общественного транспорта Киева курсируют с задержками, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

«Из-за скопления машин на Керченской площади, Северном мосту, бульв. Шевченка, Набережно-Крещатицкой на троллейбусных маршрутах №№29,30,31,47,50,50к, автобусных маршрутах №№21,100,101,114 введено оперативное положение. Транспорт курсирует с задержками в движении», - говорится в сообщении.

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 Теги: Киев, транспорт

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Сегодня, 14:46 » Автор: Анна Мартынова
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