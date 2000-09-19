Раздел: Общество
В Киеве снесли еще 17 МАФов
МАФы были установлены незаконно.
Сотрудники КП «Киевблагоустрий» за третью неделю сентября демонтировали 17 незаконных конструкций, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
«С 17 по 21 число демонтажными бригадами коммунального предприятия убрано 17 незаконных временных сооружений», - говорится в сообщении исполняющего обязанности директора коммунального предприятия Андрея Андреева.
В частности, с улиц города исчезли:
- лавка-автоприцеп на ул. Хорива, 19;
- киоск на ул. Волынской, 8;
- лавка-автоприцеп на просп. Героев Сталинграда, 46;
- павильон на просп. Отрадном, 91/1;
- павильон на ул. М. Голего, четная сторона;
- павильон на просп. Отрадном, 69/1;
- киоск на ул. Зодчих, 62;
- павильон на ул. Бахмачской, 10;
- киоск на Кольцевой дороге, возле заправки;
- павильон на бульв. Р. Роллана, 13-в, г;
- павильон на Воздухофлотском проспекте, 52;
- павильон на углу ул. Герцена и ул. Овруцкой;
- павильон на ул. Светлицкого, 30/20;
- павильон на просп. Победы, 136;
- павильон на ул. Зои Гайдай, 3;
Читайте также: Назван лучший продукт для профилактики сахарного диабета
- строительные конструкции на ул. Мечникова, 22а;
- павильон на углу ул. Кайсарова и ул. Каменщиков.
Сотрудники КП «Киевблагоустрий» за третью неделю сентября демонтировали 17 незаконных конструкций, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
«С 17 по 21 число демонтажными бригадами коммунального предприятия убрано 17 незаконных временных сооружений», - говорится в сообщении исполняющего обязанности директора коммунального предприятия Андрея Андреева.
В частности, с улиц города исчезли:
- лавка-автоприцеп на ул. Хорива, 19;
- киоск на ул. Волынской, 8;
- лавка-автоприцеп на просп. Героев Сталинграда, 46;
- павильон на просп. Отрадном, 91/1;
- павильон на ул. М. Голего, четная сторона;
- павильон на просп. Отрадном, 69/1;
- киоск на ул. Зодчих, 62;
- павильон на ул. Бахмачской, 10;
- киоск на Кольцевой дороге, возле заправки;
- павильон на бульв. Р. Роллана, 13-в, г;
- павильон на Воздухофлотском проспекте, 52;
- павильон на углу ул. Герцена и ул. Овруцкой;
- павильон на ул. Светлицкого, 30/20;
- павильон на просп. Победы, 136;
- павильон на ул. Зои Гайдай, 3;
Читайте также: Назван лучший продукт для профилактики сахарного диабета
- строительные конструкции на ул. Мечникова, 22а;
- павильон на углу ул. Кайсарова и ул. Каменщиков.
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