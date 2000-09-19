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Раздел: Общество  
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В Киеве из-за аварии нет воды на нескольких улицах

В Киеве из-за аварии нет воды на нескольких улицахПроводят ремонтные работы.

В Киеве из-за аварии в сети водоснабжения водопровода во вторник, 25 сентября, отключили холодную воду в домах на трех улицах, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

На предприятии отметили, что аварийные бригады приступили к локализации и ликвидации повреждений водопровода. Воду отключили по таким адресам: ул. Ревуцкого 7А, ул. Льва Толстого 23/1 и ул. Яблонская 1А.

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Ориентировочно воду вновь подадут в эти дома через сутки.
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 Теги: Киев, вода

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Сегодня, 16:25 » Автор: Анна Мартынова
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