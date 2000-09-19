В Киеве из-за аварии нет воды на нескольких улицах

Проводят ремонтные работы.



В Киеве из-за аварии в сети водоснабжения водопровода во вторник, 25 сентября, отключили холодную воду в домах на трех улицах, передает



На предприятии отметили, что аварийные бригады приступили к локализации и ликвидации повреждений водопровода. Воду отключили по таким адресам: ул. Ревуцкого 7А, ул. Льва Толстого 23/1 и ул. Яблонская 1А.



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Ориентировочно воду вновь подадут в эти дома через сутки. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В Киеве из-за аварии в сети водоснабжения водопровода во вторник, 25 сентября, отключили холодную воду в домах на трех улицах, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня На предприятии отметили, что аварийные бригады приступили к локализации и ликвидации повреждений водопровода. Воду отключили по таким адресам: ул. Ревуцкого 7А, ул. Льва Толстого 23/1 и ул. Яблонская 1А.Ориентировочно воду вновь подадут в эти дома через сутки.





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