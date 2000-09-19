Раздел: Общество
В Киев привезли работы Пикассо, Дали и Уорхола
Пройдет открытый аукцион.
В аукционном доме «Золотое Сечение» открылась предаукционная выставка тиражного искусства Editions. На ней представлены работы Пабло Пикассо, Сальвадора Дали, Жоана Миро, Энди Уорхола и других известных художников, передает Хроника.инфо со ссылкой на hdfashion.
Открытые торги пройдут 27 сентября. На них будет выставлено 66 лотов – литографий, ксилографий, офортов, линогравюр знаменитых авторов. Среди них работы Альбрехта Дюрера, Альберто Джакометти, Виктора Вазарели, Роя Лихтенштейна, Михаила Шемякина и Марка Шагала.
Посетители экспозиции смогут сделать и предварительные ставки в ходе тихого аукциона.
Экспозиция представляет собой уникальное собрание с большим количеством редких, коллекционных работ, которые ранее экспонировались в ведущих галереях Амстердама, Нью-Йорка, Майами, Берлина, Антверпена, Лондона, Парижа, Страсбурга. Среди топ-лотов следует выделить оригинальную, прижизненную ксилографию XVIвека «Рождение Девы Марии» немецкого художника Альбрехта Дюрера, который считается одним из самых знаковых мастеров западноевропейского Ренессанса.
Особого внимания заслуживает масштабная цветная литография «Модель» польско-американской художницы Тамары Лемпицкой. Это самый дорогой лот на аукционе с оценкой в $8 000-12 000.
Не менее интересные экспонаты – две работы Пабло Пикассо – «Дама» и «Лежащая обнаженная с кошкой», цветные литографии Жоана Миро – «MiroSculptor – Sweden» и «Абстрактная композиция».
Кроме того, редчайшая ксилография Сальвадора Дали «Инферно» из серии иллюстраций к «Божественной комедии» Данте, «Абстрактная композиция» Василия Кандинского, известный «Автопортрет» Марка Шагала и «Мерилин» Энди Уорхола.
Редкими топ-лотами являются литографии Роя Лихтенштейна «Ню с желтым цветком» и «Оптическая композиция» Виктора Вазарели, которые украсят переднюю и заднюю обложки каталога аукциона.
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Наряду с тиражными работами знаменитых американцев, немцев, французов, испанцев, голландцев, итальянцев, организаторы включили в коллекцию творения известных украинских художников ХХ века – Эрнеста Коткова, Григория Гавриленко, Леопольда Левицкого, Эммануила Снитковского, Андрея Чебыкина, Александра Сухолита, Дмитрия Кавсана, Тиберия Сильваши, Бориса Михайлова.
В аукционном доме «Золотое Сечение» открылась предаукционная выставка тиражного искусства Editions. На ней представлены работы Пабло Пикассо, Сальвадора Дали, Жоана Миро, Энди Уорхола и других известных художников, передает Хроника.инфо со ссылкой на hdfashion.
Открытые торги пройдут 27 сентября. На них будет выставлено 66 лотов – литографий, ксилографий, офортов, линогравюр знаменитых авторов. Среди них работы Альбрехта Дюрера, Альберто Джакометти, Виктора Вазарели, Роя Лихтенштейна, Михаила Шемякина и Марка Шагала.
Посетители экспозиции смогут сделать и предварительные ставки в ходе тихого аукциона.
Экспозиция представляет собой уникальное собрание с большим количеством редких, коллекционных работ, которые ранее экспонировались в ведущих галереях Амстердама, Нью-Йорка, Майами, Берлина, Антверпена, Лондона, Парижа, Страсбурга. Среди топ-лотов следует выделить оригинальную, прижизненную ксилографию XVIвека «Рождение Девы Марии» немецкого художника Альбрехта Дюрера, который считается одним из самых знаковых мастеров западноевропейского Ренессанса.
Особого внимания заслуживает масштабная цветная литография «Модель» польско-американской художницы Тамары Лемпицкой. Это самый дорогой лот на аукционе с оценкой в $8 000-12 000.
Не менее интересные экспонаты – две работы Пабло Пикассо – «Дама» и «Лежащая обнаженная с кошкой», цветные литографии Жоана Миро – «MiroSculptor – Sweden» и «Абстрактная композиция».
Кроме того, редчайшая ксилография Сальвадора Дали «Инферно» из серии иллюстраций к «Божественной комедии» Данте, «Абстрактная композиция» Василия Кандинского, известный «Автопортрет» Марка Шагала и «Мерилин» Энди Уорхола.
Редкими топ-лотами являются литографии Роя Лихтенштейна «Ню с желтым цветком» и «Оптическая композиция» Виктора Вазарели, которые украсят переднюю и заднюю обложки каталога аукциона.
Читайте также: Социологи выяснили, сколько украинцев сталкивалось с коррупцией
Наряду с тиражными работами знаменитых американцев, немцев, французов, испанцев, голландцев, итальянцев, организаторы включили в коллекцию творения известных украинских художников ХХ века – Эрнеста Коткова, Григория Гавриленко, Леопольда Левицкого, Эммануила Снитковского, Андрея Чебыкина, Александра Сухолита, Дмитрия Кавсана, Тиберия Сильваши, Бориса Михайлова.
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