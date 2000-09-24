В Киеве каждый десятый счетчик тепла украден, или не работает

Обнародована печальная статистика.



Каждый десятый счетчик тепловой энергии в Киеве либо украден, либо не работает, передает



По словам депутата Киевсовета Александра Пабата, в отчетах коммунальщиков о подготовке города к отопительному сезону говорится, что порядка 96% домов столицы оснащены счетчиками тепловой энергии.



По информации, актуальной на сентябрь, из 13 313 тепловых счетчиков 984 выведены из строя, то есть не функционируют, а 392 - были украдены и не восстановлены.



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«Каким образом порядок в учёте тепла и горячего водоснабжения смогут прочувствовать пользователи, они же плательщики, если 10% счетчиков тепловой энергии в Киеве относятся к категориям "украдены", "выведены из строя"?», - написал Пабат. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Каждый десятый счетчик тепловой энергии в Киеве либо украден, либо не работает, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии По словам депутата Киевсовета Александра Пабата, в отчетах коммунальщиков о подготовке города к отопительному сезону говорится, что порядка 96% домов столицы оснащены счетчиками тепловой энергии.По информации, актуальной на сентябрь, из 13 313 тепловых счетчиков 984 выведены из строя, то есть не функционируют, а 392 - были украдены и не восстановлены.«Каким образом порядок в учёте тепла и горячего водоснабжения смогут прочувствовать пользователи, они же плательщики, если 10% счетчиков тепловой энергии в Киеве относятся к категориям "украдены", "выведены из строя"?», - написал Пабат.





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