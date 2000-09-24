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Раздел: Общество  
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В Киеве каждый десятый счетчик тепла украден, или не работает

В Киеве каждый десятый счетчик тепла украден, или не работаетОбнародована печальная статистика.

Каждый десятый счетчик тепловой энергии в Киеве либо украден, либо не работает, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

По словам депутата Киевсовета Александра Пабата, в отчетах коммунальщиков о подготовке города к отопительному сезону говорится, что порядка 96% домов столицы оснащены счетчиками тепловой энергии.

По информации, актуальной на сентябрь, из 13 313 тепловых счетчиков 984 выведены из строя, то есть не функционируют, а 392 - были украдены и не восстановлены.

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«Каким образом порядок в учёте тепла и горячего водоснабжения смогут прочувствовать пользователи, они же плательщики, если 10% счетчиков тепловой энергии в Киеве относятся к категориям "украдены", "выведены из строя"?», - написал Пабат.
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 Теги: Киев, счетчики

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Сегодня, 12:45 » Автор: Анна Мартынова
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