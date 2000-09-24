Раздел: Общество
Стало известно, когда демонтируют Шулявский мост
Работы начнут в октябре.
В октябре 2018 года в Киеве завершают первоочередные подготовительные работы на Шулявском мосту перед его масштабной реконструкцией. После завершения подготовки "уставший" путепровод демонтируют, передает Хроника.инфо со ссылкой на44.ua.
Об этом сообщил глава КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений" Максим Калинин.
"Сейчас проводятся первоочередные работы по реконструкции путепровода. Сюда входит перенос сетей водоснабжения, электро- и газоснабжения, телефонии, контактных сетей общественного транспорта, дорожные работы на съездах с ул. Гетьмана на просп. Победы и с просп. Победы на ул. Довженко. Также необходимо выполнить частичный демонтаж барьерного ограждения просп. Победы, установить три новых светофорных объекта и нанести разметки в соответствии с проектом организации дорожного движения на период реконструкции. Продолжительность первого этапа работ составляет около двух месяцев", - сказал Калинин.
По его словам, в течение следующих этапов будет демонтирован существующий мост (пролетное строение) и мостовые подходы с двух сторон. Затем построят новые фундаменты и опоры, съезды с моста, также приведут в порядок прилегающие к развязке участки улиц и озеленят территорию.
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Напомним, 18 августа в Киеве начались первоочередные подготовительные работы по реконструкции транспортной развязки на Шулявке. По оценкам экспертов, комплексная реконструкция может растянутся приблизительно на полтора года.
В октябре 2018 года в Киеве завершают первоочередные подготовительные работы на Шулявском мосту перед его масштабной реконструкцией. После завершения подготовки "уставший" путепровод демонтируют, передает Хроника.инфо со ссылкой на44.ua.
Об этом сообщил глава КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений" Максим Калинин.
"Сейчас проводятся первоочередные работы по реконструкции путепровода. Сюда входит перенос сетей водоснабжения, электро- и газоснабжения, телефонии, контактных сетей общественного транспорта, дорожные работы на съездах с ул. Гетьмана на просп. Победы и с просп. Победы на ул. Довженко. Также необходимо выполнить частичный демонтаж барьерного ограждения просп. Победы, установить три новых светофорных объекта и нанести разметки в соответствии с проектом организации дорожного движения на период реконструкции. Продолжительность первого этапа работ составляет около двух месяцев", - сказал Калинин.
По его словам, в течение следующих этапов будет демонтирован существующий мост (пролетное строение) и мостовые подходы с двух сторон. Затем построят новые фундаменты и опоры, съезды с моста, также приведут в порядок прилегающие к развязке участки улиц и озеленят территорию.
Читайте также: Назван лучший продукт для профилактики сахарного диабета
Напомним, 18 августа в Киеве начались первоочередные подготовительные работы по реконструкции транспортной развязки на Шулявке. По оценкам экспертов, комплексная реконструкция может растянутся приблизительно на полтора года.
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