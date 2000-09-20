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Раздел: Общество  
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В центре Киева рекламные вывески убрали еще с одной улицы

В центре Киева рекламные вывески убрали еще с одной улицы Они были размещенные с нарушениями.

В центре Киеве на улице Нижний Вал демонтировали 154 рекламные вывески, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

Об этом сообщил начальник управления по вопросам рекламы КГГА Александр Смирнов.

По словам чиновника, раньше на этой улице было незаконно размещено 228 рекламных конструкций.

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Также он отметил, что в ближайшее время коммунальщики приступят к демонтажу вывесок на улице Верхний Вал.

В центре Киева рекламные вывески убрали еще с одной улицы
В центре Киева рекламные вывески убрали еще с одной улицы
В центре Киева рекламные вывески убрали еще с одной улицы
В центре Киева рекламные вывески убрали еще с одной улицы
В центре Киева рекламные вывески убрали еще с одной улицы
В центре Киева рекламные вывески убрали еще с одной улицы
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 Теги: Киев, реклама

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Сегодня, 15:49 » Автор: Анна Мартынова
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