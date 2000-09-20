» » В Киеве «автохамов» наказывают пакетами с мусором
Раздел: Общество  
0

В Киеве «автохамов» наказывают пакетами с мусором

Киевляне борются с "героями парковки".

На Позняках в Киеве местные жители наказали нарушителя парковки на автомобиле Opel, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Водителю на крышу автомобиля положили мешок с мусором. В соцсети пишут, что раньше ставили стаканчики из-под кофе, однако теперь "месть" продвинулась дальше.

В Киеве «автохамов» наказывают пакетами с мусором


Читайте также: В Одессе карманник ударил пенсионера ножом

Кроме того, двух "героев парковки" показали на улице Сверстюка, 15, в Днепровском районе города. На фото, опубликованном группой "Киев оперативный" видно, как женщина пытается протиснуться между двумя припаркованными возле клумб автомобилями Mercedes (AI5550EI) и Volkswagen (AI7221EK).

В Киеве «автохамов» наказывают пакетами с мусором
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, автохам

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 17:21 » Автор: Анна Мартынова
     546
     0

Похожие новости по теме

В Киеве оперативно наказали наглого «героя парковки» В Киеве оперативно наказали наглого «героя парковки»

Автохам закрыл выезд спасателям.

В Киеве автохамов наказали В Киеве автохамов наказали "народными" методами

На автомобили положили автомобильные покрышки.

В Киеве авто «героя парковки» засыпали мусором В Киеве авто «героя парковки» засыпали мусором

Мусор оставили прямо на капоте.

В Киеве показали эффективный метод борьбы с «героями парковки» В Киеве показали эффективный метод борьбы с «героями парковки»

В сети показали способ борьбы с теми, кто паркуется не по правилам.

В Киеве оригинальным способом наказали В Киеве оригинальным способом наказали "героя парковки"

Предупреждение любителям нарушать правила парковки.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх