Раздел: Общество
В Киеве «автохамов» наказывают пакетами с мусором
Киевляне борются с "героями парковки".
На Позняках в Киеве местные жители наказали нарушителя парковки на автомобиле Opel, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Водителю на крышу автомобиля положили мешок с мусором. В соцсети пишут, что раньше ставили стаканчики из-под кофе, однако теперь "месть" продвинулась дальше.
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Кроме того, двух "героев парковки" показали на улице Сверстюка, 15, в Днепровском районе города. На фото, опубликованном группой "Киев оперативный" видно, как женщина пытается протиснуться между двумя припаркованными возле клумб автомобилями Mercedes (AI5550EI) и Volkswagen (AI7221EK).
На Позняках в Киеве местные жители наказали нарушителя парковки на автомобиле Opel, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Водителю на крышу автомобиля положили мешок с мусором. В соцсети пишут, что раньше ставили стаканчики из-под кофе, однако теперь "месть" продвинулась дальше.
Читайте также: В Одессе карманник ударил пенсионера ножом
Кроме того, двух "героев парковки" показали на улице Сверстюка, 15, в Днепровском районе города. На фото, опубликованном группой "Киев оперативный" видно, как женщина пытается протиснуться между двумя припаркованными возле клумб автомобилями Mercedes (AI5550EI) и Volkswagen (AI7221EK).
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