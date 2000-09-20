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Раздел: Общество  
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Главу УПЦ МП внесли в базу "Миротворца"

Главу УПЦ МП внесли в базу "Миротворца"Онуфрий отказался от встречи с этими экзархами.

Предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Онуфрий (светское имя Орест Березовский) попал в раздел "Чистилище" на сайте "Миротворец".

Об этом свидетельствуют данные на сайте, пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.

Запись внесена 25 сентября в 19:53. В ней митрополит характеризуется как "агент влияния Русской православной церкви в Украине" и "противник создания независимой поместной церкви в Украине".

Ресурс объясняет это тем, что в тот же день, 25 сентября, УПЦ МП потребовало, чтобы экзархи, присланные Константинополем в рамках начала процедуры предоставления УПЦ КП, покинули Украину. Кроме того, 23 сентября Онуфрий отказался от встречи с этими экзархами.

Также "Миротворец" припомнил Онуфрию, как 8 мая 2015 года тот отказался встать в Верховной Раде во время произнесения президентом Украины имен героев, отличившихся в зоне АТО.

20 сентября в базу "Миротворца" попал наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел.

Вселенский патриархат решил предоставить Украине автокефалию. 7 сентября вселенский патриарх Варфоломей назначил своих экзархов в Киеве.

В Русской православной церкви возмутились и протестуют против этого, считая такие действия "грубым вторжением на каноническую территорию Московского патриархата".

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В РПЦ объявили, что теперь не будут упоминать вселенского патриарха в молитвах. Некоторые клирики российской церкви заявили, что Москва пошла по пути раскола православия.
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 Теги: Онуфрий, Миротворец

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Сегодня, 19:02 » Автор: Едгар Букмирза
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