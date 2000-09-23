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Раздел: Общество  
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В Киеве засняли очередного «зацепера»

В Киеве засняли очередного «зацепера»Экстремалы рискуют жизнью.

В Соломенском районе Киева выявили очередного зацепера, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.

Фотофакты разместил пользователь фейсбука Olga Tsaprenko Popova в группе Los Solomas / Соломенский район.

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Зацепер попал в кадр на Чоколовском бульваре.

В Киеве засняли очередного «зацепера»
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 Теги: Киев, зацепер

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Сегодня, 10:18 » Автор: Анна Мартынова
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