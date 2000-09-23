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Раздел: Общество  
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В центре Киева ограничат движение: названы улицы

В центре Киева ограничат движение: названы улицыБудут проводить массовые мероприятия.

В субботу, 29 сентября, и воскресенье, 30 сентября, на центральных улицах будет ограничено движение транспорта, передает Хроника.инфо со ссылкой на socportal.info.

Ограничения связаны с массовыми мероприятиями, которые пройдут в Киеве.

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Движение ограничат с 00:00 29 сентября по 1:00 30 сентября:

ул. Крещатик (участок от Майдана Незалежности до ул. Богдана Хмельницкого);
ул. Прорезная (от ул. Крещатик до ул. Пушкинской);
ул. Богдана Хмельницкого (от ул. Крещатик до ул. Пушкинской).
В это же время ограничат передвижение авто и в прилегающих кварталах:
ул. Крещатик от ул. Богдана Хмельницкого до бул. Тараса Шевченко (с 11:30 до 14:00);
ул. Городецкого от ул. Крещатик до ул. Заньковецкой (с 6:30 до 17:00).
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 Теги: Киев, улицы

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Сегодня, 11:45 » Автор: Анна Мартынова
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