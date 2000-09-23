Раздел: Общество
В Киеве презентовали «поезд четырех столиц»
Поезд отправится в первый рейс.
В Киеве презентовали “поезд четырёх столиц”, который уже завтра отправится в Ригу через Минск, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.news.
Поезд состоит из отреставрированных немецких вагонов Ammendorf, а так же перекрашенного спального вагона, на котором и обнаружили ржавчину. Внутрь этого вагона журналистов не пустили.
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Состоит состав из десяти вагонов, в нём нет плацкарта, только “купе” и “люкс”. Поезд рассчитан на скорость до 140 км/час, завтра в час для он отправится в свой первый рейс.
В Киеве презентовали “поезд четырёх столиц”, который уже завтра отправится в Ригу через Минск, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.news.
Поезд состоит из отреставрированных немецких вагонов Ammendorf, а так же перекрашенного спального вагона, на котором и обнаружили ржавчину. Внутрь этого вагона журналистов не пустили.
Читайте также: В Харькове легковушка влетела в автобус
Состоит состав из десяти вагонов, в нём нет плацкарта, только “купе” и “люкс”. Поезд рассчитан на скорость до 140 км/час, завтра в час для он отправится в свой первый рейс.
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