Раздел: Общество
В Днепровском районе Киева запретили строить McDonald’s
Стройка в Днепровском районе идет полным ходом.
В Днепровском районе Киева отменили право на строительство ресторана McDonald’s на улице Миколайчука, 16, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила активистка Ирина Ковальчук.
Она отметила, что в Департаменте по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля КГГА признали строительство McDonald’s не соответствующим Генеральному плану города. Кроме того, выяснилось, что стройка не подпадает под объекты с незначительными последствиями (СС1). Вместе с тем неясно, почему власти приняли это решение только сейчас, в разгар строительства.
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"Ответ от ГАСК, почему, несмотря на неоднократные наши указания, что объект строится не подпадает под категорию СС1, они так долго думали, конечно, мы не получим", – уточнила активистка.
В Днепровском районе Киева отменили право на строительство ресторана McDonald’s на улице Миколайчука, 16, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила активистка Ирина Ковальчук.
Она отметила, что в Департаменте по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля КГГА признали строительство McDonald’s не соответствующим Генеральному плану города. Кроме того, выяснилось, что стройка не подпадает под объекты с незначительными последствиями (СС1). Вместе с тем неясно, почему власти приняли это решение только сейчас, в разгар строительства.
Читайте также: Одесситка создает необычные композиции из живых цветов. Фото
"Ответ от ГАСК, почему, несмотря на неоднократные наши указания, что объект строится не подпадает под категорию СС1, они так долго думали, конечно, мы не получим", – уточнила активистка.
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