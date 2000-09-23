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Раздел: Общество  
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В Днепровском районе Киева запретили строить McDonald’s

В Днепровском районе Киева запретили строить McDonald’s Стройка в Днепровском районе идет полным ходом.

В Днепровском районе Киева отменили право на строительство ресторана McDonald’s на улице Миколайчука, 16, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила активистка Ирина Ковальчук.

Она отметила, что в Департаменте по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля КГГА признали строительство McDonald’s не соответствующим Генеральному плану города. Кроме того, выяснилось, что стройка не подпадает под объекты с незначительными последствиями (СС1). Вместе с тем неясно, почему власти приняли это решение только сейчас, в разгар строительства.

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"Ответ от ГАСК, почему, несмотря на неоднократные наши указания, что объект строится не подпадает под категорию СС1, они так долго думали, конечно, мы не получим", – уточнила активистка.

В Днепровском районе Киева запретили строить McDonald’s
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 Теги: Киев, McDonald’s

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Сегодня, 15:14 » Автор: Анна Мартынова
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